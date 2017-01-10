TDP’den zam eleştirisi

Elektrik, benzin ve tüp gaza yapılan zammlara yönelik tepkiler devam ediyor. Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP)de zammları eleştirerek bu zammlarla halkın çok zora girdiğini belirtti.

Toplumcu Demokrasi Partisi Merkez Yönetim Kurulu üyesi Erkut Yılmabaşar bugün yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin zamlarla vatandaşının sırtına yüklenmeye devam ettiğini belirterek, zamlarla birlikte özellikle dar gelirli vatandaşların perişan olduğunu vurguladı.

Elektriğe yapılan zammın ardından, akaryakıt fiyatları ile tüp gaza da zam yapıldığını belirten Yılmabaşar, dövizin Türk Lirası karşısında değer kaybettiği bir dönemde, elektrik, akaryakıt ve tüp gaz fiyatlarına zam yapılmasının, halkın ciddi anlamda fakirleşmesine sebep olduğunu kaydetti.

Yılmabaşar, tedbir alınmadığı takdirde Kuzey Kıbrıs’ta özel sektörde iflasların yaşanabileceği uyarısında da bulundu.