TDP’den istifa edip TKP’ye katıldı

Girne’nin tanınmış avukatlarından ve Toplumcu Demokrasi Partisi Parti Meclisi Üyesi Ahmet Sait Sayın ve Salih Karamehmet Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP Yeni Güçler)’e katıldı.

Ahmet Sait Sayın ve Salih Karamehmet’in Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP)’den istifa ederek TKP Yeni Güçlere katılması partinin Girne İlçe Örgütünde memnuniyetle karşılandı. Sayın ve Karamehmet’in TKP Yeni Güçler üyesi olduğu törende Girne İlçe Başkan ve yöneticileri yanı sıra Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Çakıcı’da yer aldı. Siyasal yaşama yeniden katılışından bu yuna halkının her kesimi tarafından büyük ilgi ve heyecanla karşılanan TKP Yeni Güçler’e katılım devam ediyor. TKP Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, Sayın ve Karamehmet’in katılım töreninde yaptığı kunuşmada, toplumsal değerlerin büyük ölçüde erozyona uğratıldığı bir dönemden geçilmekte olduğunu belirterek çok sayıda insanın bu yüzden gelecekten umudunu kesmeye başladığı tespitlerini dile getirdi. TKP Yeni Güçlerin siyasi hedefinin halkın iktidarını kurarak kendi geleceğiyle ilgili söz, yetki, karar hhakını kullanmasını sağlamak olduğunu söyledi. Halkın iktidarı yürüşüyünün her gün büyümeye devam ettiğini söyleyen Çakıcı, Çakıcı, “Halkın İktidarı; TKP Yeni Güçler” hedefiyle başlayan yürüyüşün halk iktidarıyla sonuçlanacağını vurgulayarak, TKP Yeni Güçler”in kapılarının halk ve halktan yana olan herkese sonun kadar açık olduğunu kaydetti.