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11 Mart 2017

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Kıbrıs

TDP, Sosyalist Enternasyonal’e Tam Üye

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TDP, Sosyalist Enternasyonal’e Tam Üye
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Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Sosyalist Enternasyonal’e tam üye olduğunu bildirdi.

TDP’den verilen bilgiye göre, TDP’nin Sosyalist Enternasyonal’e tam üyeliği 2-4 Mart tarihlerinde Kolombiya’da gerçekleştirilen kongrede onaylandı.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, TDP’nin Sosyalist Enternasyonal üyeliğinin onaylanmasının ardından kısa süre içerisinde tam üyeliğinin de onaylandığını belirterek, bunu “TDP açısından çok önemli tarihi bir gelişme” olarak nitelendirdi.

Özyiğit, beş kıtada sosyal demokrat, sosyalist ve işçi partilerini bünyesinde barındıran, dünyada sömürgeciliğe, savaşa, ırk, din, dil, cinsiyet dahil her türlü ayrımcılığa karşı mücadele eden Sosyalist Enternasyonal gibi büyük bir ailenin parçası olmaktan gurur duyduklarını belirtti.

Kongrede yapılan seçimde Sosyalist Enternasyonal Başkanlığı’na George Papandreu’nun yeniden seçildiğini de belirten Özyiğit, Papandreu’ya bir kutlama mesajı gönderdiklerini de kaydetti.

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