TDP, Mağusa Limanı’ndaki sorunlara dikkat çekti

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Gazimağusa İlçe Başkanı Ece Balcı, Mağusa Limanı’nda İngiliz döneminde yapılan iskelenin, yılların ihmali nedeniyle çöktüğünü ve acil önlem alınmaması halinde limanda çok daha olumsuz olayların yaşanabileceğini ileri sürdü.

Balcı, yaptığı yazılı açıklamada, son yaşanan olayda 2 teknenin zarar görmesi dışında ciddi bir olumsuzluk yaşanmamasını şans olarak niteledi.

Ece Balcı, sağlık ve çevre açısından ciddi riskler taşıdığını iddia ettiği limanın, altyapı eksikliği, bakımsızlık ve denetimsizlik nedeniyle “adeta patlamaya hazır bir bomba” olduğunu öne sürdü.

TDP olarak son yıllarda Mağusa Limanı’nı düzenli olarak ziyaret ederek, ilgili tüm taraflarla görüştüklerini, sorunları bizzat yerinde tespit ettiklerini, son olarak geçen ay panel düzenlediklerini belirten Balcı, yapılan uyarıların dikkate alınmaması nedeniyle olumsuz olayların yaşanmaya başladığını savundu.

Limanda, dökme yüklerin tahliyesi sırasında çevre kirliliği yaşandığını, bu durumun kanser ve solunum hastalıkları gibi ciddi hastalıklara yol açtığını kaydeden Balcı, başka ülkelerin kabul etmediği yüklerin Mağusa Limanı’na gelebildiğini ve limanın, Akdeniz’in çöplüğü haline getirildiğini savundu.

“Çevre ve sağlık açısından ciddi risk taşıyan limanın çevresinde/sınırlarında 3 adet ilkokul ve çoğunluğu apartmanlardan oluşan yerleşim yerleri bulunduğunu” belirten Balcı, tersanenin, boya ve kimyasallar kullanılması nedeniyle iyi ve rutin şekilde denetlenmesi gerektiğin kaydetti.

Balcı, tüm olumsuzluklara rağmen kar eden limana hükümetlerin ısrarla tek kuruşluk yatırım yapmadığını iddia etti.

Ece Balcı, limanın master planı çerçevesinde kirli sanayiden kurtarılarak, turizm ve ticaret limanı haline getirilebileceğini ifade etti.