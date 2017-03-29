TDP Kumyalı örgütü kuruldu

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP)’nin, Topçuköy, Büyükkonuk, Yenierenköy, Mehmetçik ve Beyarmudu örgütlerinin ardından Kumyalı’da da örgüt kurduğu açıklandı.

TDP’den yapılan açıklamaya göre, TDP Genel Sekreteri Asım İdris, Milletvekili Hüseyin Angolemli, İskele İlçe Başkanı Cemaliye Soğancı ve bazı parti yetkililerinin katıldığı etkinlikte , TDP Kumyalı Örgüt Başkanlığı’na Osman Hastunç getirilirken, Yönetim Kurulu Kubilay Poyraz, Habib Gündeğer, Seyfi Bağrıkaralı ve Abdil Adalar’dan oluşturuldu.

İDRİS

TDP Genel Sekreteri Asım İdris, etkinlikte yaptığı konuşmada, ülke genelinde sağlam bir örgüt ağı kurma yolunda çok ciddi adımlar attıklarını, 40 günde 6 örgüt oluşturduklarını, kısa sürede birçok bölgede daha örgütler kuracaklarını açıkladı.

Yeni örgütlerle birlikte partiye katılımların da sürdüğünü belirten İdris, katılan her bireyin, kurulan her örgütün, birçok badireler atlatarak bugünlere gelen 41 yıllık sosyal demokrat düşüncenin kökleşmesine yardımcı olacağını ifade etti.

İdris, “ülkedeki ekonomik kriz ve işsizliğin İskele-Karpaz bölgesinde daha fazla yaşandığını, özellikle sağlık ve eğitim açısından da en fazla mağduriyet yaşayan bölgenin İskele-Karpaz olduğunu” savundu.

TDP’nin emek, emekçi ve alın terinden yana taraf olduğunu, köylünün, üreticinin sesi olmayı görev bildiğini kaydeden İdris, üretimin merkezi durumunda olan İskele-Karpaz bölgesi için de projeler üzerine çalıştıklarını kaydetti.

Bölgenin doğru yatırımlarla kalkınıp, gelişebileceğini, tarihi ve doğal çevre korunarak sağlıklı ve sürdürülebilir bir kalkınmanın yapılabileceğini söyleyen İdris, “Yeter ki niyet olsun, öncelik siyasi çıkar değil, topluma hizmet olsun” diye konuştu.