TDP Görneç’te örgüt kurdu

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) yeni bir örgüt daha kurdu. TDP Mağusa İlçesi, örgütlenme çalışmaları çerçevesinde Görneç örgütünü de oluşturdu.

TDP Mağusa İlçe Başkanı Ece Balcı ile TDP Mağusa Milletvekili Hüseyin Angolemli’nin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, TDP Görneç örgüt başkanlığına Ahmet İnce getirilirken, yönetim ise Murat Görneçlioğlu, Atalay Şensoy, Arif İnce’den oluşturuldu.

TDP’den verilen bilgiye göre, Mağusa İlçe Başkanı Ece Balcı, bir yandan toplum yararına projeler üretirken, toplumun sesi olmaya çalışırken, diğer yandan da örgütlenme ve kurumsallaşma adına önemli ilerlemeler kat ettiklerini kaydetti. TDP’nin tüm ilçelerde olduğu gibi Mağusa’da da ciddi bir örgütlenme atağı içinde olduğunu belirten Balcı, varolan örgütleri yeni katılımlarla güçlendirdiklerini, ayrıca birçok bölgede de yeni örgütler kurduklarını dile getirdi.

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli de, TDP’nin örgütlenme adına özellikle son aylarda ciddi bir atılım yaptığını belirterek, yıllardır siyasetin içinde biri olarak, bu denli aktif ve sağlam bir örgüt ağının kurulmasını görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Katılan her bireyin, kurulan her örgütün TDP’nin doğru yolda olduğunun göstergesi olduğuna dikkat çeken Angolemli, 41 yıllık sosyal demokrat düşünceyi her alanda çok daha kökleşmiş bir hale getireceklerini kaydetti.

Konuşmasında gündemdeki konulara da değinen Angolemli, ülkede eğitimden, sağlığa, trafikten ekonomiye çok ciddi yapısal sorunlar olduğunu, ancak bu sorunları çözmesi gerekenlerin önceliğinin başka olduğunu savundu.

Toplumun çok büyük çoğunluğunun ülkedeki mevcut sistemden memnun olmadığını söyleyen Angolemli, yapanın yanına kar kalmayacağı, hesap sormanın içselleştirilerek, kanıksandığı bir düzen kurulmasının şart olduğunu vurguladı. TDP olarak, eşitlikten, adaletten yoksun, partizanlığa ve adam kayırmacılığa dayalı çarpık düzeni değiştirmekte kararlı olduklarını belirten Angolemli, “Yapanın yanına kar kalmayacak, eşitliği, adaleti öngören bir sistemi mutlaka kuracağız” dedi.