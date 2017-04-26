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26 Nisan 2017

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Ekonomi

TCMB’den sürpriz hamle

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TCMB’den sürpriz hamle
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İktisatbank Hazine Grup Müdürü  Emre Değirmencioğlu’ndan ekonomi yorumu:

TCMB’den sürpriz hamle. Geç likidite penceresi faiz oranı % 11,75 seviyesinden % 12,25 seviyesine yükseltildi

 

TCMB son dönemlerde aktif bir politika aracı olarak kullandığı Geç Likidite Penceresi faiz oranını % 11,75’den % 12,25 seviyesine yükseltirken, diğer tüm faiz oranları sabit bırakıldı.

 

Toplantı ardından yayımlanan kısa bildiri notunda, enflasyon görünümündeki bozulmayı sınırlandırmak adına parasal sıkılaştırmanın güçlendirilmesine karar verdi

 

Karar öncesi 3,59 seviyelerinde işlem gören USD/TL kuru, karar ardından 3,56 seviyelerinin dibine kadar çekildi

 

Teknik anlamda, sabah da bültenimizde ön plana çıkardığımız 3,5550 seviyesinin sathındayız

 

Döviz ihtiyaçlarının giderilmesi için sırası ile 3,5550 ;  3,5338 ve 3,48’li seviyeler takip edilebilir

 

TCMB’nin bir sonraki faiz toplantısı 22 Haziran tarihinde…

 

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