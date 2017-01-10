10 Ocak 2017

  • search
Son Dakika
Başlangıç
Ekonomi

TC Merkez Bankası’ndan Dolar’a müdahale

Tarih:
Bir yorum bırakın
47 Görüntüleme
TC Merkez Bankası’ndan Dolar’a müdahale
Haber İçi Üst

TCMB, yabancı para zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 50 baz puan indirildiğini, bu değişiklikle finansal sisteme yaklaşık 1,5 milyar dolar ilave likidite sağlanacağını duyurdu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasalarda gözlenen aşırı oynaklığın yakından takip edildiğini, ekonomik temellerden uzaklaşan sağlıksız fiyat oluşumlarına karşı gerekli tedbirlerin alınacağını belirterek, “Yapılan değerlendirmeler sonucunda, TCMB bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası’nda bankaların borç alabilme limitleri 11 Ocak tarihinden itibaren toplam 22 milyar Türk lirasına düşürülmüştür” ifadesini kullandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yabancı para zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 50 baz puan indirildiğini, bu değişiklikle finansal sisteme yaklaşık 1,5 milyar dolar ilave likidite sağlanacağını duyurdu

FACEBOOK YORUMLARI
Haber İçi Orta
Etiketler:

Yazar Hakkında

Havadis Gazetesi

Benzer yazılar

Haber İçi Alt
Powered by Maç Sonuçları & Canlı Skor Mobil