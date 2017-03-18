TC Cumhurbaşkanı Erdoğan Çanakkale’de konuştu

Bugün 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 102’nci yıl dönümü.

Zafer yurdun dört bir yanında çeşitli etkinliklerle kutlanırken, Çanakkale 1915 Köprüsü”nün temeli de bugün atılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da beraberindeki bazı bakanlarla 18 Mart Stadyumu’na geldi.

Burada bir konuşma yapan Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

“Türkiye Cumhuriyeti ilk değil, son devletimizdir. Dolayısıyla Osmanlı da bizimdir, Selçuklu da bizimdir, binlerce yıllık tarihimizde gelip geçmiş tüm devletler bizimdir.

Geri kalmışlık zincirini kırdık. Şimdi hedefimiz Türkiye’yi dünyanın 10 büyük ekonomisinden biri haline getirmek. 16 Nisan’da halkoylamasına sunulacak değişiklikle Türkiye yönetim sistemini değiştiriyor. Bu sistem yerli ve millidir. Bizim amacımız Çanakkale’de destek yazan ecdadımıza layık olmaktır. Sadece 1991 yılından bu yana Türkiye kesintisiz bir istikrar döneminde yaşamış olsaydı şu anki yerimizin tam iki kat ilerisinde bulunacaktık.

2023 hedeflerimize çoktan ulaşmıştık. Geçtiğimiz 14 yılda zararlarımızı telafi edebildiğimiz kadar ettik. Türkiye yolunda ilerlerken Meclis’te bize cumhurbaşkanı seçtirmek istemediler. 367 gibi bir bahaneyle Meclis’i kilitlediler. Biz de çözümü millete gitmekte bulduk. Başında bulunduğum partiye kapatma davası açtılar.

Ülkemize yönelik saldırıları boşa çıkanlar 15 Temmuz’da kanlı darbe girişimiyle hedeflerine ulaşmak istediler. Bu millet tankı görünce evlerine sığınır onlar da ülkeyi teslim alır sandılar. Milletimiz FETÖ ihanet çetesi mensuplarını derdest etti. Ş

Şimdi hepsi mahkemelerde hesap veriyor. Yakalandıklarında itiraf ettikleri ne varsa şimdi hepsini inkar ediyorlar. İstedikleri kadar inkar etsinler, ortada 249 vatandaşımızın şehadeti, 2 bin 193 vatandaşımızın yaralanması var. Ortada işgal edilmek istenen bir ülke var. Ortada istiklali ve istikbali tehdit edilen bir millet var. O gece dökülen yüzlerce kanın sorumlusu kim? O gece silah arkadaşlarına kurşun sıkan kim? Vatandaşlarımızın üzerine tankla, topla saldıran, Meclisimizi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ni, Özel Harekat merkezini bombalayanlar kim? Hepsi de suçüstü yakalandı. Milletimiz müsterih olsun o katiller ve onları destekleyen kim varsa hak ettikleri cezayı alacaklar. 16 Nisan sonrası parlamento idam ile ilgili gereğini yapacaktır. Bu bana geldiğinde onaylarım. Halkım ne diyecek bizi bu ilgilendirir.

Yeni yönetim sistemini anlatmaya başladığımızda karşımızda garip bir tablo bulduk. Terör örgütlerinin hepsi karşı çıkıyor, ana muhalefet partisi de karşı çıkıyor.

Hollanda’nın yönetimi benim Dışişleri Bakanımın uçuş iznini iptal ediyor. Benim bayan bakanımı Hollanda’ya sokmuyor. Atlarını, itlerini benim oradaki vatandaşlarımın üzerine salıyor. Almanya’nın Şansölyesi de onun yanında yer aldığını söylüyor, yazıklar olsun size. Bunların birbirinden farkı yok, al birini vur öbürüne. Ne yaparsanız yapınız, bu milleti yolundan çeviremeyeceksiniz. 16 Nisan’da benim milletim Batı’nın bu yanlış tavırlarına karşı en güzel cevabı inşallah sandıklarda demokratik bir şekilde verecektir. Bütün bu olanlar inanıyorum ki herkesi bir yere doğru sevk ediyor. Yurtdışında 3 milyona yakın seçmenimiz var.

Hayır diyenlere açtıkları kapıları sıkı sıkıya kapattılar. Siz bakana kapı kapatamazsınız. Uluslararası hukukta bunun karşılığı yok. Onlar bu değişimin ne anlama geldiğini çok iyi biliyor. Beyhude ulaşıyorlar. Yarasalar istemiyor diye güneş doğmaktan vazgeçmez. Çanakkale 16 Nisan’da büyük Türkiye için evet diyor mu?

Bugün Çanakkale Köprüsü’nün temeli atılacak. İnşallah 5 yıl sonra açılışa geliyoruz. Bu köprü dünyanın bir numarası oluyor. Asya’yı Avrupa’ya bağlıyoruz. Çanakkale Köprüsü dardır geçilmez… Ama şimdi en genişini yapıyoruz. 10 milyar 500 milyon liraya mal olacak.”

CANLI BAĞLANTIYLA KATILACAK

Erdoğan, temel atma törenine canlı bağlantıyla 18 Mart Stadı’ndan katılacak. Başbakan Binali Yıldırım ise Lapseki ilçesindeki Şekerkaya mevkisinde oluşturulan tören alanında olacak.

MARMARA’NIN 5. ASMA KÖPRÜSÜ

Anadolu yakasındaki Lapseki’nin Şekerkaya ile Avrupa tarafındaki Gelibolu’nun Sütlüce mevkisi arasına yapılacak köprü, Çanakkale Boğazı’nın ilk, Marmara Bölgesi’nin de 5. asma köprüsü olarak hizmet verecek.

DÜNYANIN EN UZUNU OLACAK

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılı olan 2023’te açılması planlanan Çanakkale 1915 Köprüsü, tamamlandığında “dünyanın en uzun aralıklı köprüsü” olacak.

10 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE

Trakya’dan Ege ve Akdeniz’e uzanan ulaşım hattında Çanakkale’yi Marmara Bölgesi’nde çok önemli konuma taşıyacak köprü, 10 milyar liranın üzerinde yatırımla hayata geçirilecek.

İki yakanın birbirine, kenar açıklıklarıyla kendisinin toplam uzaklığı 3 bin 860 metre ve viyadükleriyle 5 kilometre üzerinde olacak köprünün iki ayak arasındaki açıklığının ise Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıldönümü olan 2023’ü taçlandırmak için 2 bin 23 metre olarak belirlendi.

Köprü, 3 geliş ve 3 gidiş olmak üzere toplam 6 şeritten oluşacak.