TC Başbakan’ı Yıldırım Irak’ta

Başbakan Binali Yıldırım, özel uçak “TC ANA” ile Irak’a gitti.

Başbakan Yıldırım’ı Esenboğa Havalimanı’ndan Ankara Valisi Ercan Topaca, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan ile diğer yetkililer uğurladı.

Başbakan Yıldırım ile Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci de Irak’a gitti.

Başbakan Binali Yıldırım, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi tarafından resmi törenle karşılandı.

Başbakanlık Sarayı’nda gerçekleştirilen törende, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve Milli Savunma Bakanı Fikri Işık da hazır bulundu.

Törenin ardından Yıldırım ve İbadi baş başa görüşmeye geçti.

Görüşmenin ardından Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) toplantısına başkanlık edecek olan iki mevkidaş, daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek.

YDSK toplantısı en son Irak Başbakanı İbadi’nin, Türkiye’ye ziyarette bulunduğu 25-26 Aralık 2014 tarihlerinde gerçekleştirilmişti.