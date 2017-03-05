Tatsız ve golsüz: 0-0

K-Pet Süper Lig’de tehlikeli bölgeye girmek istemeyen Gençlik Gücü ile M.Türk Gücü’nün mücadelesi başladığı gibi bitti

VASAT FUTBOL İZLENDİ:

Gençlik Gücü ile Mağusa Türk Gücü arasındaki mücadelede galip gelecek takım alt sıralardan az da olsa uzaklaşma şansı yakalayacaktı. İki takımın da ürkek futbolu izleyenlere tat vermezken, son bölümde baskı kuran GG, MTG savunmasını aşamadı ve 90 dakika golsüz eşitlikle sona erdi. MTG’de Lewis Mike 4 dakikada gördüğü iki sarı kartla takımını 10 kişi bıraktı

Yer: Lefkoşa Şht. Hüseyin Ruso Stadı

Hakemler: Utku Hamamcıoğlu (**), Kaan Koday (**), Engin Akkagün (**)

Gücü: Çağatay (**), İsmail (**), Özcan (**), Oddo (**)(Dk. Dodja (*)), Gökhan (**), Derviş (**), Hascan (**), Uğur (***), Debola (*), Hüseyin (**), Tayfun (**)(Dk.46 Hakan Altın (*))(Dk. 53 Burak (*))

M.T. Gücü: Türkkan (***), Hasan (**), Okan (**), Sami (**), Louka (**), Mehmet Çil (*)(Dk. Ayer ()), Yasin (**)(Dk. Uvanç ()), Mehmet Gürlü (**), Lewis (*), İbrahim Kabore (*), Ali İmam (**)(Dk. Kaan)

Kırmızı kart: Dk.75 Lewis Mike (M.Türk Gücü)

K-Pet Süper Lig’in tehlike bölgesinden uzaklaşmak isteyen Gençlik Gücü ile Mağusa Türk Gücü takımlarının Ruso Stadı’ndaki mücadelesi vasatın üzerine çıkamadı. Karşılaşmanın 90 dakikası golsüz sona erdi.

Önemli dakikalar:

5.dakikada, Ali İmam’ın soldan ortasında topla ceza sahası içerisinde buluşan Mehmet Çil’in plase vuruşunda top yandan dışarı gitti.

22.dakikada İsmail’in ceza sahası yayı üzerinden sert şutunda savunmaya çarpan top az farkla yandan dışarı giderek korner oldu. Köşe atışında savunmanın uzaklaştırmak istediği topla ceza sahası dışında buluşan Özcan’ın şutunda top az farkla üsten dışarı çıktı.

42.dakikada İsmail’in soldan ortaladığı topa bu kez gelişine vuran Debola’nın şutunda top az farkla üsten dışarı çıktı.

45.dakikada Yasin’in pasında topla buluşan Hasan’ın sol çaprazdan şutunu kaleci Çağatay önledi.

Karşılamanın ilk yarısı golsüz beraberlikle kapandı.

62.dakikada Debola’nın ceza sahası içerisinde topla buluşturduğu İsmail’in vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı.

75.dakikada Debola’ya yaptığı hareket sonrasında ikinci sarı kartını gören Lewis ardından kırmızı kartla oyun dışına alındı.

Karşılaşma 0-0 sona erdi.