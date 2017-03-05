05 Mart 2017

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Kıbrıs

Tatlısu Ot Kültür Festivali’nin Açılışına Katıldı

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Tatlısu Ot Kültür Festivali’nin Açılışına Katıldı
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk tarafının çözümden vazgeçmediğini, ancak bir çözüme ne pahasına olursa olsun gitmeyeceklerini söyledi.

 

Tatlısu Ot Kültür Festivalinin açılışına katılan Cumhurbaşkanı Akıncı, burada yaptığı konuşmada,  “Kıbrıs’ta, haklı olduğumuz eşitlik içinde yaşayacağımız bir çözümden vazgeçmiş değiliz. Ancak bunu, her ne pahasına olursa olsun yapacak da değiliz. Haklarımızı, eşitliğimizi, güvenliğimizi, özgürlüğümüzü koruyarak ilerleyeceğiz” dedi.

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