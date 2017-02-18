Şanlıurfa’da Yaşanan Acı Sonrası Üzüntüsünü Paylaştı

Dün Şanlıurfa’da meydana gelen bombalı saldırı sonrası şarkıcı İbrahim Tatlıses memleketindeki bu olay için üzüntüsünü Instagram’dan fotoğraf paylaşarak dile getirdi.

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde hakim, savcı ve emniyet mensuplarının oturduğu lojmana yönelik bombalı araçla saldırı düzenlendi. Şarkıcı İbrahim Tatlıses de memleketinde meydana gelen bu acı olaylar sonrası, üzüntüsünü Instagram’dan dile getirdi.

“SEBEP OLANLARA LANET OLSUN”

Şarkıcı İbrahim Tatlıses, yaşanan bu acı olaylar sonrası duygularını dile getirmek için Instagram’dan fotoğraf paylaştı. Fotoğrafın altına da duygularını yazdı. Tatlıses, “3 yaşında masum bir çocuğun ölmesine sebep olanlara lanet olsun.” dedi.

TÜM ÜLKEYE SABIR DİLEDİ

İbrahim Tatlıses üzüntüsünü ifade ettiği paylaşımın altına şu notu düştü: Memleketim Şanlıurfa’mda, Viranşehir’de meydana gelen patlamayı üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. 3 yaşında masum bir çocuğun ölmesine sebep olanlara lanet olsun!!! Memleketime sabır, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dilerim… Allah ülkemizi korusun, bu acılar artık yaşanmasın.