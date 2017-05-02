Taşınmaz Mal (Değişiklik) Yasa Önerisi kabul edildi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, saat 10.40’ta Meclis Başkanı Sibel Siber başkanlığında toplandı.

Genel Kurul’da ilk olarak, Bağımsız Milletvekili Hakan Dinçyürek ile UBP Milletvekili Ahmet Kaşif’in birlikte sunmuş oldukları Dernekler Değişiklik Yasa Önerisinin Komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere ele alındı…

Tezkereye ilişkin söz alan CTP Milletvekili Erkut Şahali, yasa önerisinde öngörülen zamanın çok uzun olduğunu ve bunun kabul edilebilir olmadığını söyledi.

UBP Milletvekili Ahmet Kaşif de önümüzdeki süreçte Meclisin tatile gireceğini, tatil sonrasında ise bütçenin ele alınmaya başlanacağını dile getirerek, sürenin buna göre belirlendiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından tezkere oy çokluğu ile kabul edildi.

Ardından TDP Milletvekili Zeki Çeler’in Taşınmaz Mal Tasarruf, Kayıt ve Kıymet Takdiri Değişiklik Yasa Önerisi ele alındı.

Öneriyle ilgili söz alan Zeki Çeler, Yasa Önerisiyle ilgili bilgi verdi, öneriyi hazırlarken İngiltere örneğinden yola çıktıklarını anlattı.

CTP Milletvekili Erkut Şahali de yasanın keyfi uygulamalara yer bırakmaması gerektiğini vurguladı.

Konuşmaların ardından öneri oybirliğiyle kabul edildi…

62. madde tahtında söz alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ise Bakanlar Kurulu’nun Çıkarma Plajı’nın 49 yıllığına kiralanması konusundaki kararı hakkında konuştu.

49 yıllık kiralama söz konusu olduğunda konunun zorunlu olarak Meclise geldiğini ancak geri çekildiğini söyleyen Erhürman, bu sefer 30 yıllığına kiranın gündeme geldiğini söyledi…

Erhürman, 30 yıllığına kiralamada Bakanlar Kurulu kararının yeterli olduğunu da dile getirdi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu da konunun tartışmaya açık olduğunu, meclisteki hassasiyetin tekrar bakanlar kurulu gündemine taşınacağını ve değerlendirileceğini söyledi.

Genel Kurul’da TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli de 62’inci madde tahtında söz aldı, ardından güncel konuşmalara geçildi…