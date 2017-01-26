Tarımda deprem

Sayıştay Başkanlığı görüşü ve siyasi karara rağmen Genel Tarım Sigortası Yönetim Kurulu’nda beklenen adımı atmayan yönetim kurulu dağıldı. Başkan istifa etti, daire müdürleri ise görevden alınıyor

GÖREVDEN ALINACAKLAR:

Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu, çiftçilerin ödenmesinde gecikmeye neden olan ve Sayıştay Başkanlığı’nın “olur” görüşüne rağmen adım atmayan Genel tarım Sigortası Yönetim Kurulu’ndaki bürokratları görevden almak için düğmeye bastı

ÖZYÖNÜM İSTİFA:

Genel Tarım Sigortası Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Özyönüm, bakanın da isteği üzerine istifa etti. Yönetimde yer alan Hayvancılık Dairesi Müdürü Burcu Vudalı ve tarım Dairesi Müdürü Mehmet Akif Ünsal görevden alınıyor

ATANACAK İSİMLER BELLİ:

Özyönüm’ün yerine Akay İnce atandı. İnce, aynı zamanda Burcu Vudalı’nın yerine Hayvancılık Dairesi Müdürlüğü’ne atanacak. Yönetim Kurulu’nda olan ve “evet” kararı almayan Tarım Dairesi Müdürü Mehmet Akif Ünsal’ın yerine ise Reşat Değirmencioğlu getiriliyor

Yeni yönetim atanınca…

BAKANLAR KURULU KARAR ÜRETTİ:

Bakanlar Kurulu 2015-2016 üretim yılı kuraklık tazminatların ödenebilmesine imkan sağlanması amacıyla Genel Tarım Sigortası Fonu’na 18 milyon TL aktarılmasına karar verdi. İşlemler yeni yönetim kurulu oluşuktan sonra yapılacak, çiftçi ödenecek

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