Tarım bu kez eşini de yaktı

Narkotik ekiplerinin evine düzenlediği baskın anında evdeki uyuşturucuyu yok etmeye çalışan Ersan Tarım ile eşi Zekiye Tarım suçüstü yakalandı

Devrim DEMİR

Birçok kez uyuşturucu suçundan hüküm giyen ve uyuşturucu suçlarından askıda davaları bulunan Ersan Tarım, yine uyuşturucu ile yakalandı.

Alayköy’de Ersan Tarım’ın evinde dün sabah saatlerinde ihbar üzerine mahkeme emri ile arama yapmak isteyen polis, Tarım’ın eşi Zekiye Tarım’ı uyuşturucuyu atmak isterken suçüstü yakaladı.

Zekiye Tarım’dan yapılan sorgulamada evde bulunan 2 gram bonzaiyi eşi Ersan Tarım’ın polisi görmesi üzerine kendisine atması için verdiği yönünde itirafta bulundu.

Aleyhlerindeki soruşturma tamamlanan Tarım çifti, dün teminat talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, zanlı Ersan Tarım’ın benzer dosyalarını göz önünde bulundurarak davaları görüşülünceye kadar 1 ay cezaevine gönderilmesine, Zekiye Tarım’ın ise yurt dışına çıkışını yasaklayarak serbest bırakılmasına karar verdi.

Metin: Birçok kez uyuşturucu suçundan hüküm giydi

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Fadıl Metin mahkemede verdiği ifadede zanlı Ersan Tarım ve Zekiye Tarım’ın önceki gün sabah saatlerinde Alayköy’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda tutuklandığını anlattı.

Polis memuru Fadıl Metin, görevli polis ekibinin Tarım’ın evini aramak istediği esnada salonda bulunan 2 gram bonzai’yi kaybetmesi için eşi Zekiye Tarım’a verdiği esnada ikisinin de suçüstü tespit edilip tutuklandığını söyledi.

Metin, yapılan sorgulamada her iki zanlının da gönüllü ifade verdiklerini ve suçlarını itiraf ettiklerini belirtti.

Soruşturmayı yürüten polis memuru Fadıl Metin, son 9 yılda zanlı Ersan Tarım’ın uyuşturucu suçundan birçok kez hüküm giydiğini ve benzer suçlardan askıda davası olduğuna dikkati çekti.

Metin, ayrıca zanlının kaçma ihtimali olduğuna değinerek yargılanıncaya kadar cezaevine, eşi Zekiye Tarım’ın ise uygun bir teminata bağlanması talebinde bulundu.