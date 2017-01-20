Tarım Bakanlığı’nda Gergin Eylem

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, bugün Tarım Bakanlığı’na giderek Bakan Nazım Çavuşoğlu’nun odasını işgal etti.Sorunlarının çözümü için uzun süre Bakanın odasında kalan eylemciler eylemlerini sonlandırdı.

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği ve Küçükbaş Hayvancılar Birliği bu sabah Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önünde eylem başlatmıştı.

Eylemcilerin bakanın odasına izinsiz girmesi sonrasında binaya polis takviyesi yapılmasına rağmen eylemcilere herhangi bir müdahale yapılmadı.

Çavuşoğlu, polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı bakanlık binasında hayvancı ve üreticilerle çeşitli görüşme ve toplantı yaptı.

Üreticilerin, 18 Milyon TL’lik ödeme konusunda olumlu rapor veren Sayıştay’ın bu konuda görüş vermesinin yasal olmadığını öne sürerek, Tarım Sigortası Fonu’nun böyle bir borcun altına sokulmasının fonun sonunu hazırlayacağı görüşünü savunuyor.

Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle de Çavuşoğlu’yla yapılan toplantının ardından basına yaptığı açıklamada, ödemeye değil, 18 Milyon TL’lik ödemenin Tarım Sigortası Fonu borçlandırılarak yapılmasına karşı olduklarını söyledi. Kelle, bunun fonun yerine getireceği diğer sorumlulukları sekteye uğratacağının altını çizdi.

“Konu sadece kuraklık olsaydı, şimdiye kadar üretici çoktan ödenmiş ve para da harcanmış olacaktı” ifadesini kullanan Kelle, asli görevini yapamayacak hale getirilebilecek Tarım Sigortası Fonu’nun gelecek nesillere aktarılması gereken önemli bir fon olduğunu kaydetti.

Tarım Sigorta Fonu’na sahip çıkmak istediklerini ve bunu sağlamak için eylem yaptıklarını söyleyen Kelle, mevcut sıkıntıların yeni yıldan önce başladığını ve bunun Maliye Bakanlığı’nın iyi çalışmadığının ve verdiği sözleri tutmadığının bir göstergesi olduğunu savundu.

Tarım Sigortası Fonu’nun Sanayi Holding ve KTHY gibi yok olabileceği uyarısında bulunan Kelle, tarımda sürdürülebilirliğin ve gelişimin sağlanabilmesi için Türkiye tarafından hibe edilen 50 Milyon TL’nin 25 Milyon TL’sinin Maliye Bakanlığı’na aktarıldığını, geriye kalan hibenin akıbetinin ise belli olmadığını iddia etti. Kelle, bu konunun aydınlatılması gerektiğini de ekledi.

Üretici birliklerinin avukatı Hasan Yücelen de Tarım Sigortası Fonu’nun borçlanarak, söz konusu sorumluluğu yerine getirmesi yönünde Sayıştay Başkanlığı’nın 20 Ocak tarihli uygunluk yazısı vermesinin yasal olmadığını vurguladı.

Sayıştay’ın verdiği bu görüşün hukuk dışı ve Sayıştay’ın kendi yasasına aykırı olduğunu savunan Yücelen, 2000 yılında da benzer bir girişim olduğunu ve Başsavcılığın “Sayıştay’ın hukuki yorum ve görüş verme yetkisi söz konusu olamaz” dediğini hatırlattı.

Yücelen söz konusu şekilde bir borçlanmanın da yasa dışı olacağını sözlerine ekledi. Bu arada bugün yapılması planlanan Genel Tarım Sigortası Fonu Yönetim Kurulu toplantısı Pazartesi gününe ertelendi.

ŞAHALİ: “GÖREVİ DEVREDERKEN, ÇAVUŞOĞLU’NU TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU’NUN GENEL TARIM SİGORTASI FONU’NA OLAN BORCUNU HEMEN ÖDEMESİ KONUSUNDA UYARMIŞTIK”

Eski Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, bakanlık görevini devrederken Nazım Çavuşoğlu’nu Toprak Ürünleri Kurumu’nun (TÜK) Genel Tarım Sigortası Fonu’na olan borcunu hemen ödemesi konusunda uyardıklarını anımsattı.

CTP basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, CTP Milletvekili Erkut Şahali, çiftçi ve hayvancıların Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndaki eylemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Kıbrıs Türk çiftçisinin kara gün dostu Genel Tarım Sigortası Fonu’na sahip çıkmak için ayaklandığını savunan Şahali, “Haklı ve ve yurtsever bir tavırdır, saygıyla selamlanmalı, desteklenmeli” dedi.

Bakanlığın hiçbir mazerete sığınmadan TÜK’ün sigortaya olan borcunun ödenmesini sağlamak zorunda olduğunu ifade eden Şahali, hükümetin derhal yasalara uygun biçimde, sigortaya kaynak sağlaması ve söz verdiği kuraklık tazminatlarını ödemesi gerektiğini savundu.

Erkut Şahali, günü kurtarmak için yasaları hiçe sayarak atılacak adımların geleceğin büsbütün yok olmasına yol açacağını kaydetti.

Şahali, “bakanın rehin alınması” olayıyla ilgili olarak da, “Tedirginliğin lüzumu yok. Bu ülkenin çiftçisi merhametlidir, hakkını ararken haksızlığa yol açmaması gerektiğini bilir, yasalara saygılı davranır. Ancak muhatabının merhametsiz olduğunu, cevizcinin çuvalından oynamaya bayıldığını da bilir. İsyanı da bundandır zaten” ifadelerini kullandı.

TÜK’ÜN BORCU

Erkut Şahali, TÜK’ün Genel Tarım Sigortası Fonu’na olan borcunu hemen ödemesi konusunda her fırsatta uyardıkları ve borcun ödenmediğini öğrendikçe de bu uyarıyı tekrarlamaya devam ettiklerini belirtti. Şahali, Çavuşoğlu’na görevi borcun ödenebileceği kaynağı TÜK hesaplarında bırakıp devrettiklerini savundu.

Şahali konu ile ilgili şunları ifade etti:

“Görevi devrederken, Çavuşoğlu’nu TÜK’ün Genel Tarım Sigortası Fonu’na olan borcunu hemen ödemesi konusunda uyarmıştık. Her fırsatta ödeyip ödemediğini sormaya ve ödenmediğini öğrendikçe de bu uyarıyı tekrarlamaya devam ettik. Çünkü bu borcu ödeyebileceği kaynağı TÜK hesaplarında bırakıp görevi kendilerine devretmiştik. Ama onlar borca sadakat yerine, har vurup harman savurmayı tercih ettiler. Olmayan kaynakla TÜK’ü ithalata zorladılar, bu arada sigortanın parasını da kullandılar. Şimdi hem TÜK daha dipte, hem de sigorta yükümlülüğünü yerine getirip kuraklık tazminatlarını ödeyemiyor. Sigorta yasası çok net olarak fona borçlanma yetkisi vermiyor. Bakanlık ise yönetim kuruluna borçlanma kararı alması için baskı yapıyor.”