Tarihte bugün: 8 Ocak

1297 – Monako bağımsızlığını kazandı.

1499 – Fransa’da XII. Louis, Anne de Bretagne ile evlendi.

1784 – Osmanlı Devleti’nin Rusya’nın Kırım’ı ilhakını bir “sened” ile resmen tanıması.

1835 – ABD’nin ulusal borcu ilk ve son kez olarak 0 (sıfır) oldu.

1916 – Müttefik kuvvetleri Osmanlı ordusunun Çanakkale direnişini kıramadılar. Yenilgiye uğrayarak Gelibolu yarımadasından çekilmeye başladılar. Başarısızlığı nedeniyle İngiliz Deniz Kuvvetleri komutanı Amiral Winston Churchill görevinden istifa etti.

1918 – Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Woodrow Wilson, Temsilciler Meclisi ve Senato’nun ortak toplantısında Avrupa’da kalıcı barışın sağlanması için kendi adıyla anılacak olan 14 prensibi ortaya attı.

1941 – İstanbul’da 401 ilkokulda 1846 öğretmen ve 74.488 öğrencinin öğrenim yaptığı açıklandı.

1946 – Celâl Bayar Demokrat Parti (DP) genel başkanı oldu.

1958 – 14 yaşındaki Bobby Fischer Amerika Birleşik Devletleri satranç şampiyonu oldu.

1959 – Charles de Gaulle, Beşinci Fransa Cumhuriyeti’nin ilk Başkanı olarak görevine başladı.

1962 – Hollanda’da tren kazası: 93 kişi öldü.

1977 – Cumhuriyet Halk Partisi lideri Bülent Ecevit, milletvekillerine yapılan zamlara tepki gösterdi; maaş zammını kabul etmeyeceğini açıkladı.

1980 – Akaryakıt yokluğu nedeniyle fabrikaların %80’i üretimi durdurdu.

1982 – Yılmaz Güney “komünizm propagandası yapmaktan” gıyabında 7,5 yıla mahkûm edildi.

1986 – Henry Miller’in Oğlak Dönencesi adlı romanı, müstehcen olduğu gerekçesiyle toplatıldı.

1986 – Hacker manifestosu, ABD’de duyuruldu.

1986 – 8 sanatçıya Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından “profesörlük” unvanı verildi. Unvan verilen sanatçılar arasında Yıldız Kenter, Hikmet Şimşek ve Nevit Kodallı da vardı.

1988 – Bülent Ersoy’un sahneye çıkma yasağı kaldırıldı. Operasyonla cinsiyet değiştiren Bülent Ersoy’un sahneye çıkmasına Emniyet Genel Müdürlüğü 7 yıldır izin vermiyordu.

1989 – Birleşik Krallık’ta East Midlands havaalanı yakınlarında Boeing 737 tipi bir yolcu uçağı karayolu üzerine düştü: 46 kişi öldü, 80 kişi yaralı kurtuldu.

1992 – Ankara’da bir depoda kilitli tutulan “yasak” kitaplar Kültür Bakanlığı’nda sergilenmeye başladı. Kitaplar ileride oluşturulacak Demokrasi ve İnsan Hakları Müzesi’ne konulacak.

1993 – Aziz Nesin, “12 Eylül’de 5 deli bir kuyuya taş attı, 60 milyon insan çıkaramıyor” dedi.

1996 – Evrensel Gazetesi muhabiri Metin Göktepe polis tarafından gözaltına alındıktan sonra Eyüp Spor Salonu yanındaki parkta ölü bulundu.

1996 – Antonov 32 tipi bir kargo uçağı, Kinşasa’da (Zaire) bir pazar yerine düştü: 350 kişi öldü.

1997 – Vehbi Koç’un çalınan naaşı, Zincirlikuyu Mezarlığında boş bir mezarda bulundu ve çalanlar yakalandı. Koç’un naaşı, 10 Ocak’ta ikinci kez toprağa verildi.

2003 – Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan’da askeri üsler kurmaya başladı.