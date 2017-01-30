Tarihte bugün 29 Ocak

- 1595 – William Shakespeare’in oyunu Romeo ve Juliet muhtemelen ilk kez sahnelendi.
- 1676 – III. Fyodor Rus çarı oldu.
- 1820 – İngiltere kralı III. George hayatını kaybetti (d. 1738)
- 1861 – Kansas 34. eyalet olarak Amerika Birleşik Devletleri’ne katıldı.
- 1886 – Karl Benz, benzinle çalışan ilk otomobilin patentini aldı.
- 1916 – I. Dünya Savaşı: Paris ilk defa Alman zeplinleri ile bombalandı.
- 1923 – Mustafa Kemal Paşa İzmir’de Latife Hanım’la evlendi.
- 1930 – İspanya diktatörü General Primo de Rivera öğrencilerin gösterileri sonucu istifa etmek zorunda kaldı; başbakanlığa General Damosa Berenguer atandı.
- 1931 – Menemen Olayı davasında 37 kişi idama mahkûm edildi ve karar TBMM’nin onayına sunuldu.
- 1932 – Sultanahmet Camii’nde sekiz hafız Türkçe Kur’an okudu.
- 1934 – Uluslararası bir festivale katılan ilk Türk filmi Leblebici Horhor Ağanın çekimi bitti. Muhsin Ertuğrul’un yönettiği, senaryosu Mümtaz Osman takma adıyla Nazım Hikmet tarafından yazılan film, aynı yıl 2. Venedik Film Festivali’nde Onur Diploması ile ödüllendirildi.
- 1937 – Sovyetler Birliği’nde Stalin muhalifi 13 kişi ölüm cezasına çarptırıldı.
- 1944 – Dünyanın en büyük savaş gemisi Missouri denize indirildi.
- 1950 – İran’da deprem; yaklaşık 1500 kişi öldü.
- 1958 – Sinema oyuncusu Paul Newman, Joanne Woodward ile evlendi.
- 1964 – Kış Olimpiyatları Innsbruck’da (Avusturya) başladı.
- 1967 – Şair Hasan Hüseyin Korkmazgil tutuklandı. Kızılırmak adlı şiir kitabında komünizm propagandası yapmakla “suçlandı”.
- 1978 – Türkiye İşçi Köylü Partisi (TİKP) kuruldu. 12 Eylül Darbesinden sonra 16 Ekim 1981’de diğer partilerle birlikte kapatıldı.
- 1978 – İsveç, ozon tabakasına zarar vermesi nedeniyle aerosol spreylerin kullanımını yasakladı ve bu tür bir yasak getiren ilk ülke oldu.
- 1979 – Çin Halk Cumhuriyeti başkan yardımcısı Deng Xiaoping, Amerika Birleşik Devletleri başkanı Jimmy Carter diplomatik ilişkileri yeniden başlatan antlaşmayı imzaladılar.
- 1986 – Yoweri Museveni, Uganda devlet başkanı olarak görevine başladı.
- 1988 – Dolar 1385 liraya fırladı. Polis Tahtakale’yi bastı ve döviz alışverişini engelledi.
- 1996 – Jacques Chirac Fransa’nın nükleer denemelere son verdiğini açıkladı.
- 2005 – Çin’den 55 yıl aradan sonra ilk defa Tayvan’a uçak seferi düzenlendi.
- 2006 – Çin Halk Cumhuriyeti’nin Henan Eyaleti’nin Linzhou şehrindeki havai fişeklerle dolu bir depoda patlama meydana geldi: 16 kişi öldü.
- 2009 – Türkiye Başbakanı Tayyip Erdoğan İsviçre’nin Davos şehrinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nda Filistin olayları nedeniyle İsrail Cumhurbaşkanı Perez ile basın toplantısında tartıştı.
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