Tarihte bugün 25 Aralık

336 – İlk Noel kutlaması Roma’da yapıldı.

1522 – Rodos, Osmanlı egemenliğine girdi.

1683 – II. Viyana Kuşatmasının başarısızlıkla sonuçlanması üzerine Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, boğularak idam edildi.

1809 – ABD’li doktor Ephraim McDowell, kliniğine hamileyim diyerek gelen Jane Todd Crawford’un yumurtalığından 10 kiloluk tümor aldı. Bu, ilk başarılı alt karın ameliyatı olarak tarihe geçti. Crawford, 21 yıl daha yaşadı.

1921 – Gaziantep’in Fransız işgalinden kurtuluşu

1922 – TBMM’nin gizli oturumunda Başbakan H. Rauf Orbay’ın Lozan Konferansı hakkındaki açıklamaları ve görüşmeleri yapıldı.

1926 – Japon imparatoru Yoşito’nun ölümü üzerine oğlu Hirohito imparator oldu.

1932 – Çin’in Guangzhou bölgesinde 7,6 şiddetinde deprem: 70.000 kişi öldü.

1936 – Şark demiryolları Türkiye Hükümeti tarafından satın alındı.

1952 – Said-i Nursi’nin yargılanmasına başlandı.

1963 – Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı kuruldu.

1963 – Kıbrıs’ta EOKA, adanın her yanında Türklere karşı saldırılar düzenledi. Çok sayıda Kıbrıslı Türk öldü. Türkiye savaş uçakları Kıbrıs üzerinde uçuşlar yaptı.

1963 – İsmet İnönü bağımsız milletvekilleriyle yeni bir koalisyon hükümeti kurdu.

1972 – Nikaragua’daki depremde 10 bin kişi öldü.

1973 – Türkiye’nin ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, Ankara’da 89 yaşında vefat etti

1981 – Ankara Sıkıyönetim Mahkemesi Tüm Öğretmenler Birleşme ve Dayanışma Derneği, TÖB-DER’i kapattı. Savcılık, TÖB-DER’in “Marksist-Leninist bir düzeni amaçladığını” iddia etti.

1985 – Türkiye’nin ilk hayalî ihracat davası sonuçlandı: Yahya Demirel 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

1989 – Romanya Devlet Başkanı Nicolae Ceauşescu ve eşi Elena Ceauşescu idam edildi. Ceauşescu çifti olağanüstü bir mahkemede yargılanmışlardı.

1990 – Tim Berners-Lee; HTML ve World Wide Web’in temellerini attı. İlk defa iki bilgisayar arasında hypertext teknolojisi kullanılarak sunucu bağlantısı gerçekleştirildi..

1991 – Mihail Gorbaçov, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği başkanlığı görevinden istifa etti. Ülke ertesi gün resmen dağıldı.

2000 – Rusya Başkanı Vladimir Putin Sovyetler Birliği Marşı’nın üzerine Aleksander Vasilyeviç Aleksandrov tarafından yeni yazılan sözlerle hazırlanan yeni Rusya Ulusal Marşı’nın kabulü üzerine yasayı imzaladı.