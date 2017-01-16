Tarihte bugün: 15 Ocak

M.Ö. 588 – Babil hükümdarı II. Nebukadnezar Kudüs’ü kuşattı. Kuşatma 18 Temmuz M.Ö. 586’ya dek sürdü.

1559 – İngiltere kraliçesi I. Elizabeth taç taktı.

1582 – Rusya, Estonya ve Livonya’yı Polonya’ya bıraktı.

1759 – British Museum açıldı.

1870 – Amerika Birleşik Devletleri’nin Demokrat Partisini eşek sembolü ile tanımlayan ilk politik karikatür yayımlandı.

1884 – İstanbul Erkek Lisesi açıldı. Okulun ilk adı “Şems-ül Maarif” idi. 1896 yılında resmi okullar arasına dahil edildi.

1889 – Daha önce adı Pemberton İlaç Şirketi olan Coca-Cola şirketi, Atlanta, Georgia’da resmen kuruldu.

1892 – Basketbolun kuralları ilk kez, oyunun doğum yeri sayılan Springfield, Massachusetts’de (Amerika Birleşik Devletleri) James Naismith tarafından yayımlandı.

1915 – Sarıkamış Harekâtı bitti.

1919 – Almanya’nın tanınmış sosyalistleri Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht öldürüldü.

1919 – İngilizler Mondros Mütarekesinin 7. Maddesine dayanarak Antep’i işgal etti.

1921 – Gümüşhane’nin Rus ve Ermeni işgalinden kurtuluşu.

1921 – Trabzon’un Maçka ilçesinin Rus ve Ermeni işgalinden kurtuluşu.

1932 – Samsun’da Mustafa Kemal Paşa’nın Anadolu’ya ayak bastığı yerde dikilen heykel açıldı.

1935 – Kuğu Gölü Balesi’nin açılışı yapıldı.

1943 – II. Dünya Savaşı: Guadalcanal Japonlardan temizlendi.

1945 – Müttefik Devletler gemilerinin Boğazlardan geçişine izin verildi.

1949 – Türkiye’de İmam Hatip Liseleri açıldı.

1952 – Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye’nin Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı’na (NATO) girişini onayladı.

1957 – Mısır hükümeti, ülkedeki bütün İngiliz ve Fransız bankalarının kamulaştırılacağını açıkladı.

1964 – III. Londra Konferansı toplandı. Birleşik Krallık, Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs hükümetleri ile Kıbrıs Türk ve Rum toplumu liderleri katıldı.

1966 – Amerika Birleşik Devletleri başkanı Lyndon Johnson’ın ve TC eski Başbakan İsmet İnönü’nün 1964 yılında yazdıkları mektuplar kamuoyuna açıklandı.

1969 – Sovyetler Birliği, Soyuz 5 uzay aracını fırlattı.

1970 – Nijerya’dan bağımsızlığını kazanmak için 32 aydır sürdürdükleri çatışmalardan sonra Biafra teslim oldu.

1973 – Amerika Birleşik Devletleri başkanı Richard Nixon, Kuzey Vietnam’daki birliklerinin saldırılarını durdurduklarını ve barış görüşmelerinde ilerleme kaydettiklerini açıkladı.

1985 – Almedia Neves, Brezilya devlet başkanı seçildi. Neves 21 yıl sonra ilk sivil devlet başkanı oldu.

1987 – Başörtüsü yasağı nedeniyle Erzurum İlahiyat Fakültesi öğrencileri, dekanlığı işgal etti; Konya’da 122 öğrenci sınavları boykot etti; Bursa’da öğrenciler protesto telgrafı çekti.

1989 – Demokratik Sol Parti (DSP) genel başkanlığına Bülent Ecevit seçildi.

1991 – Birleşmiş Milletler’in Irak’a Kuveyt’ten çekilmesi için tanıdığı süre doldu.

1992 – Avrupa’nın, Hırvatistan ve Slovenya’nın bağımsızlığını resmen tanıması üzerine Yugoslavya dağılmış oldu.

1997 – Basında promosyonu yasaklayan yasa TBMM’de kabul edildi.

2001 – Vikipedi yayın hayatına başladı.

2005 – Filistin Lideri Yaser Arafat’ın 11 Kasım 2004’te ölmesinin ardından 9 Ocak’ta devlet başkanı seçilen Mahmud Abbas, yemin ederek göreve başladı. Başbakanlığa Ahmed Kurey’i getiren Abbas, İsrail’e karşılıklı ateşkes ve nihai barış anlaşması çağrısında bulundu.

2005 – Teksas’daki bir askeri mahkeme, ordu mensubu Charles Graner Jr.’ı, Iraklı mahkûmları fiziksel ve cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle 10 yıl hapse mahkûm etti.

2006 – Sosyalist Michelle Bachelet, Şili’nin ilk kadın devlet başkanı oldu. Bachelet, aynı zamanda Latin Amerika’da devlet başkanlığı görevine gelen altıncı kadın oldu.

2007- İdam edilen devrik Irak lideri Saddam Hüseyin’in üvey kardeşi Barzan İbrahim el Tikriti ile eski Irak devrim mahkemesi başkanı Avad Hamid el Bender, asılarak idam edildi ve Tikrit kentinin Avca köyünde Saddam Hüseyin’in yanına gömüldü.

2011 – Türk Telekom Arena Galatasaray ve AFC Ajax arasında oyanan dostluk maçıyla açıldı.