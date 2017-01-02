Tarihte bugün – 1 Ocak

MÖ 45 – Jülyen takvimi ilk kez kullanılmaya başlandı. 16. yüzyıla kadar kullanıldıktan sonra yerini Gregoryen takvime bırakacaktır.

404 – Telemachus, Kolezyum’daki bir gladyatör dövüşünü ayırmak isteyince kalabalık tarafından taşlanarak öldürüldü. Honorius onun anısına dövüşleri yasakladı. Bu dövüş son gladyatör dövüşü olarak tarihe geçti.

1788 – Londra’nın en eski gazetesi The Times yayımlanmaya başladı.

1801 – Cüce gezegen Ceres, Giuseppe Piazzi tarafından keşfedildi.

1808 – Amerika Birleşik Devletleri’ne köle girişi yasaklandı.

1891 – Penaltı, Birleşik Krallık’taki Stoke City-Notts maçındaki tartışmalar üzerine kural kitabına girdi.

1899 – Küba’da İspanyol egemenliği sona erdi.

1901 – Avustralya’nın kuruluşu. Avustralya Koloni Federasyonu, on yıllık bir planın ardından, seçme ve seçilme, temsil edilme haklarını elde ettiler. Böylece Britanya Krallığı’nın yönetiminde, Avustralya Kraliyet Devleti doğmuş oldu. İlk başbakanı Edmund Barton’dır.

1901 – Nijerya, Birleşik Krallık himayesine girdi.

1901 – Pentakostalizm mezhebi, Topeka, Kansas’da Bethel Bible College’de ilk ayin sonrası kurulmuş oldu.

1923 – Türkiye’nin ilk futbol federasyonu olan Türk İdman Cemiyetleri İttifakı (bugün Türkiye Futbol Federasyonu) kuruldu.

1925 – Amerikan astronom Edwin Hubble, samanyolu dışında başka galaksiler keşfettiğini açıkladı.

1926 – Gece yarısından itibaren Uluslararası Takvim ve Saat kullanılmaya başlandı.

1934 – Alcatraz adası, Amerika Birleşik Devletleri’nin bir hapishanesi haline getirildi.

1939 – Sidney, Avustralya’da sıcaklık 45 °C’yi buldu; şehirde bu bir rekor.

1945 – Fransa, Birleşmiş Milletler’e alındı.

1949 – Endonezya’da Hollandalı askerler Cava’yı ele geçirdi.

1956 – Sudan bağımsız bir cumhuriyet olduğunu ilan etti.

1958 – Avrupa Ekonomik Topluluğu kuruldu.

1959 – Küba Devriminin zaferi. Diktatör Fulgencio Batista yeni yılın ilk saatlerinde Havana’dan kaçtı. Camilo Cienfuegos ve Che Guevara önderliğindeki gerilla kolları Havana’ya girmeye başladı. Bütün Küba’da işçiler ve köylüler Fidel Castro’nun çağrısına uyarak genel greve başladı.

1960 – Kamerun BM yönetiminden bağımsızlığını kazandı.

1960 – İlk meteorolojik uydu ‘Tiros’ Amerika Birleşik Devletleri tarafından fırlatıldı.

1965 – Filistin Kurtuluş Örgütü içerisinde yer alan El Fetih, ilk silahlı eylemini gerçekleştirdi. Ahmet Amr Musa önderliğindeki gerilla birlikleri, İsrail’in işgal altında tuttuğu Batı Şeria topraklarına sızarak, bir köprüyü havaya uçurdu.

1967 – Anadol marka ilk Türk otomobili piyasaya çıktı.

1971 – Amerika Birleşik Devletleri’nde televizyonda sigara reklamları yasaklandı.

1973 – Birleşik Krallık, İrlanda ve Danimarka Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) üyesi oldu.

1974 – İsrail’de yapılan seçimleri Golda Meir liderliğindeki İsrail İşçi Partisi kazandı.

1979 – Çin Halk Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri arasında diplomatik ilişkiler başladı.

1981 – Yunanistan Avrupa Ekonomik Topluluğu üyeliğine kabul edildi.

1984 – Brunei bağımsızlığını kazandı.

1984 – Nijerya’da General Muhammed Buhari kansız bir darbeyle iktidarı ele geçirdi.

1990 – David Dinkins, New York’un ilk siyah belediye başkanı olarak görevine başladı.

1990 – Ruanda İç Savaşı başladı.

1992 – Schengen Antlaşması yürürlüğe girdi.

1993 – Çekoslovakya dağıldı. Slovakya ve Çek Cumhuriyeti kuruldu.

1994 – NAFTA (Kuzey Amerika Ülkeleri Serbest Ticaret Anlaşması) yürürlüğe girdi.

1994 – Meksika’nın Chiapas eyaletindeki kızılderililer, ulusal kuruluşları için Zapatista Ulusal Kurtuluş Ordusu önderliğinde ayaklanarak bölgenin denetimini ele geçirdiler.

1995 – Diyarbakır’ın Kulp ilçesine bağlı Hamzalı köyüne saldıran PKK mensupları, yedisi çocuk on dokuz kişiyi öldürdü. Bir PKK’lı öldürüldü.

1995 – Dünya Ticaret Örgütü kuruldu.

1995 – İsveç, Avusturya ve Finlandiya Avrupa Birliği üyeliğine kabul edildi.

1996 – Gümrük Birliği anlaşması Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Anlaşma, Türkiye ile 15 Avrupa ülkesi arasında geçerli oldu.

1997 – Zaire Dünya Ticaret Örgütü üyesi oldu.

1998 – Avrupa Merkez Bankası kuruldu.

1999 – Avrupa para birimi Euro yürürlüğe girdi (Birleşik Krallık, Danimarka, İsveç ve Yunanistan hariç).

2002 – Hollanda’da ötanaziyi yasallaştıran karar yürürlüğe girdi. Hollanda, ölümcül durumdaki hastalara hayatlarını sona erdirme hakkı veren ilk ülke oldu.

2002 – Taiwan Chinese Taipei gibi Dünya Ticaret Örgütü üyesi oldu.

2002 – Euro banknot ve bozuk paraları Avrupa Birliği üyesi ülkeler’de kullanılmaya başlandı.

2005 – Türk Lirası’ndan (TL) 6 sıfır atıldı. Yeni Türk Lirası (YTL) tedavüle girdi.

2007 – Bulgaristan ve Romanya, resmen AB üyesi oldular. Slovenya Euro bölgesine dahil oldu.

2007 – Endonezya Adam Air havayollarına ait AA574 sefer sayılı Boeing 737 tipi bir yolcu uçağı Sulawesi Adası’nın dağlık bir bölgesine düştü. Uçakta 102 kişi bulunuyordu.

2008 – Malta, Kıbrıs Cumhuriyeti, Agrotur ve Dikelya Avro kullanımına geçti.

2009 – Tayland’ın başkenti Bangkok’ta düzenlenen yeni yıl kutlamalarında çıkan bir yangında en az 61 (66?) kişi yaşamını yitirdi.

2009 – Avusturya, Japonya, Meksika, Türkiye ve Uganda, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi masasında geçici üye olarak yerlerini aldılar.

2009 – Euro kullanmaya başlayan Slovakya, Avro Bölgesi’nin 16. üyesi oldu.

2010 – Pakistan’ın Lakki Marwat kentinde düzenlenen voleybol turnuvasında gerçekleşen intihar saldırısında 105 kişi yaşamını yitirdi, 100’den fazla kişi yaralandı.

2010 – Slovakya Euro bölgesine dahil oldu.

2010 – İspanya Avrupa Birliği Konseyi Başkanlığını İsveç’ten devraldı.

2010 – Hint Okyanusu üzerine güneş tutulması gerçekleşti.

2011 – Mısır’ın İskenderiye şehrindeki Kıptîlerin gerçekleştirdiği yeni yıl ayini sırasında gerçekleşen patlamada 23 kişi yaşamını yitirdi.

2011 – Estonya Euro bölgesine dahil oldu.

2011 – Estonya’nın Tallinn ve Finlandiya’nın Turku kentleri bir yıllığına Avrupa Kültür Başkenti oldu.

2011 – Macaristan, AB Dönem Başkanlığını devraldı.

2014 – Letonya bu tarihte Euro kullanmaya başladı ve Euro bölgesine katıldı.

2014 – İsveç Umeå, Letonya Riga Avrupa Kültür Başkenti oldu.

2015 – Litvanya , Euro Bölgesi’nin 19. üyesi oldu.