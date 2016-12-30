‘Tarihi kararın idraki içindeyiz’

Lefke Sivil Toplum Örgütleri (STÖ), Lefke’nin ilçe olmasıyla ilgili “tarihi kararın” idrakı içinde bulunduklarını ve Lefke için daha çok çalışacaklarını vurguladı.

Konuyla ilgili Lefke ve Yöresi STÖleri Koordinatörü Teoman Oktay imzasıyla yapılan açıklamada, Lefke’nin ilçe ilan edildiği günün yani 27 Aralık 2016’nın Lefke için tarihi bir gün olduğunu kaydedildi.

Açıklamada şöyle denildi: “Osmanlı döneminde, İngiliz Koloni İdaresi ve Ortak Cumhuriyet döneminde hep idari merkez olma özelliğini koruyan Lefke’nin, Kıbrıs’ta, Kıbrıs Türk Devleti’nin nüvesi olan Geçici Türk Yönetimi’nin oluştuğu 1967 yılı sonunda idari teşkilatın yeniden oluşturulmasıyla birlikte Kıbrıs Türk Yönetimi’nin 6 Kaza İdare Amirliğinden biri oldu. O günün şartlarında Kaza İdare Amirlikleri bugünkü Kaymakamlıklara eş idari gücü olan devlet kurumlarıydı. 1974 sonrasında Lefke yukarıda belirtilen özelliğini yitirmiş ve bucak seviyesine düşürülmüştü.

Cumhuriyet Meclisinin 26 Aralık, 2016 tarihinde oy birliği ile aldığı kararla Lefke, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 6. İlçesi oldu. Bu Lefke’ye iade-i itibar verilmesi demektir. Ülkemiz ve Lefke için tarihi bir önem taşıyan bu kararın alınmasında emeği geçen başta Sayın Başbakan Hüseyin Özgürgün, Başbakan Yardımcısı Sayın Serdar Denktaş, Bakanlar, Mecliste Temsil edilen ve edilmeyen tüm siyasi parti başkanları, tüm milletvekilleri, İlçe olma uğraşımız esnasında bize her zaman katkı koyup destek olan Lefke Belediye Başkanı ile başta Rektör olmak üzere LAÜ Camiasına bu kararın alınmasının zeminini gerek köşe yazıları ve gerekse radyo ve televizyon programları ile destekleyen görsel ve yazılı basının tüm mensuplarına ve nihayet Lefke halkı ile tüm yurttaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi arz ederiz.

Lefke ve Yöresi Sivil Toplum Örgütleri olarak bu tarihi kararın kıymetinin idrakı içerisinde olduğumuzu belirtir, Lefke’yi örnek bir İlçe yapmak için bundan sonra daha fazla çalışacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.”