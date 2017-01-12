Tarihi gün bugün

Cenevre zirvesinde kıyasıya pazarlık dün de devam etti. Bugüne kadar çözümlenemeyen birçok konu bağlandı. Yönetim ve Güç paylaşımında Türk tarafını tatmin eden ilerlemeler sağlandı, karşılıklı haritalar sunuldu
HARİTALAR KASADA: Liderlerin karşılıklı harita teatisi dün akşam saatlerinde yapıldı. Türk tarafı Türk Kurucu Devleti’ne yüzde 29.2, Rum tarafının da 28.2 oranında toprak öngören haritaları karşılıklı olarak uzmanlar tarafından oransal olarak değerlendirildi. Teknik değerlendirmenin ardından haritalar BM kasasına konuldu
GARANTÖRLER HAZIR: Karşılıklı olarak haritaların sunulmasının ardından garantör ülkelerin katılımı ile bugün yapılacak olan uluslararası konferans kesinlik kazandı. Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu konferans için programını değiştirdi. Cumhurbaşkanı Akıncı, konferans öncesinde İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson ve Devlet Bakanı Duncan ile görüşecek
SON DEĞİL: BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Eide, 5’li konferansın en iyi şans olduğunu belirterek, en iyi sonuç için de zamana ihtiyaç olduğunu söyledi. Eide: Her şey ancak varılacak bir mutabakattan sonra konuşulabilecektir. Ancak konferans bir son değildir
GARANTÖR LİDERLER: Eide: Normal seyirde garantör ülkelerin liderlerinin katılımı söz konusu değil. Onlar en üst seviyeye gelindiğinde sürece dahil olacak, şu an için dışişleri bakanları ve Kıbrıslı liderlerin katılımı planlandı. Gerekirse garantör ülkelerin liderleri hafta sonu katılabilir
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