Tarihi buluşma

Bir ilki gerçekleştirerek 7 ay önce Hiroşima’yı ziyaret eden ABD Başkanı Barack Obama ile Japonya Başbakanı Şinzo Abe, 75 yıl önce Pearl Harbor baskınının yapıldığı yerde bir araya geldi.

Görevdeki bir ABD başkanı ile Japonya başbakanını Pearl Harbor’da ilk kez yan yana getiren tarihi buluşmada iki lider, 7 Aralık 1941’de Japon savaş uçaklarının baskın düzenlediği Hawaii adalarının Oahu Adası’ndaki Pearl Harbor Limanı’nda görüştü.

Abe bu ziyaretini, ABD’nin 1945 yılında attığı atom bombasıyla 140 bin kişinin hayatını kaybettiği Hiroşima kentine görevdeyken giden ilk Amerikan başkanı olan Obama’nın ziyaretine karşılık gerçekleştirdi.

Pearl Harbor saldırısında hayatını kaybedenler anısına USS Arizona Anıtı’na çelenk bırakan liderler, daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

“Japonya ile ittifakımız hiç bu kadar güçlü olmamıştı”

Konuşmasında, “Japonya ile ittifakımız hiç bu kadar güçlü olmamıştı.” diyen Obama, iki ülkenin barış içinde bir ittifak kurma yolunu seçtiğini ve bunda da başarılı olduğunu ifade etti. ABD’nin bugüne kadarki diplomasi yolunda geri adım atıp içine dönmemesi gerektiğini kaydeden Obama, Asya-Pasifik’te Washington-Tokyo iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Pearl Harbor’ın bir “uzlaşma sembolü” olarak nesiller boyu hatırlanması çağrısını yapan Abe ise ABD ile Japonya arasında derin bir iş birliği olduğunu anlattı.