Ünlü manken Merve Büyüksaraç, sosyal medya hesabından Barbaros Şansal’a havaalanında yapılan saldırıya tepki gösterdi.

Dün akşam saatlerinde ünlü modacı Barbaros Şansal sosyal medyadaki paylaşımı dolayısıyla KKTC’den sınır dışı edildi. Türkiye’ye getirilen Şansal, Atatürk Havalimanı’nda gözaltına alındı. Bir grup uçaktan inerken Barbaros Şansal’a saldırdı. Bazı taraflar bu saldırıyı ‘haklı’ bulsa da, bazıları kınayarak, güvenlik zafiyeti olduğunu dile getirdi.

BU TARİHİ BİR KEPAZELİKTİR!

Ünlü manken Merve Büyüksaraç, yapılan saldırıyı sosyal medyadan paylaştığı notla eleştirdi.

“Bu akşam, ülkenin en büyük ve yoğun havaalanının apronu, polis gözetiminde gelen bir kişiye linç mekanı oldu. Bu tarihi bir kepazeliktir” notu yazılı bir fotoğraf paylaştı.