Tarihe Tanıklık Ettik

Dünya Basketbolunda 6.uzatmada biten bir maç varmıdır bilemem ama dün gece Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan Koopspor – Lefke Avrupa Üniversitesi 3 saatte toplan iki potaya atılan toplam 248 sayı ve 6 uzatma ile KKTC tarihine geçti.

Basketbol Büyük Erkekler Liglerinin bu sezonun çekilmeli geçeceğini az çok biliyordum ama dün akşam ki maç benim öngörümün de üstüne çıkarak bir tarih oldu.127-121 biten maçta tüm oyuncular güçlerinin son damlasına kadar savaştılar.

Son gülen bir gün önce Orhun Mevlit ile yollarını ayıran Lefke Avrupa Üniversitesi oldu. Mavi beyazlı oyuncular bir onur mücadelesi verdiler ve kazandılar. LAÜ bu tarihi galibiyetle önemli bir iş yaptı.

Burada maçındaki analizi olmaz. 6.uzatmada biten maça şapka çıkarılır. İki taraf da kazanmak için çok ama çok efor sart etti. Bu oyunculara helal olsun.Basketbol Federasyon Başkanı Ertuğ Nasıroğlu ve salona gelip bu maçı yerinden izleyenler bu üç saatlik müthiş maçı soluksuz izlediler.Her anı bir heyecana sahip olanlar salondan zevk alarak ayrıldılar.

Karşılaşmanın yıldızı tam 3 saat oyunda kalan ve 4.periyottan itibaren 4 faulle maçı bitiren tam tamına 61 sayı atarak gecenin yıldızı Knıght oldu. Knıght, Halil Kutruza’nın 2013 yılında DAÜ’ye attığı 77 sayıya yetişemedi. Ama Knıght bu saatten sonra sayı krallığını kimseye bırakmaz.

Tabi ki yalnızca Knıght yoktu salonda. Koopspor’da Kercem 26 sayı, Doğukan 24 sayı, Andım 20 sayı ve uzatmadan itibaren sayılarını atan ABD’li Cleff takımlarının en etkili ismleri oldular ama maçı kazanamadılar.

Lefke Avrupa Üniversitesi’nde, Orhun Mevlit gidince yerli isimler de kendilerine güven geldi. Kemal kritik anlarda attığı10 sayı ile oynarken, Nevzat da 16 sayıyla takımına verdiği katkı dikkat çekti. Filip ise kötü bir günde olmasına rağmen tecrübesi ile maça damga vuran isimler oldular.

Bu maçta oynayan tüm sporcular ve Hakemler Nusret Sırdar ile Salih Işık tarihe geçtiler. Salonda bu olayı izleyenler şanslı ama maça gelemeyenler ise kafalarımı duvara vurabilirler. Basketbolda bu tarihi anı görmek gerçekten güzel oldu.

Sahada olanlar “TARİHE TANIKLIK ETTİLER” VE TABİ Kİ BİZLERDE.