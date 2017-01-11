Taraflar kendi haritalarını sunacak

Kıbrıs sorununa çözüm bulmak için İsviçre’deki Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi’nde devam eden müzakerelerin son gününde Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum lideri Nikos Anastasiadis arasındaki görüşme başladı.

BM gözetiminde pazartesi günü başlayan ve dün 15 saat boyunca devam eden müzakerelerde liderler bu sabah “Yönetim-Güç Paylaşımı” ile dünden kalan konuları ele alacak.

Müzakerelerin öğleden sonraki oturumunda ise kritik toprak konusu ele alınacak, ardından müzakere heyeti salon dışına çıkacak. Toplantı salonunda sadece Kıbrıslı iki lider, iki harita uzmanı ve BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide kaldıktan sonra taraflar kendi haritalarını sunucak.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Rum kesiminden harita uzmanı iki kişi de haritaları inceledikten sonra Eide’ye teslim edecek. Eide ise tarafların sunduğu haritaları BM’nin özel kasasında saklayacak.

Müzakerelerin bugün sona ermesinin ardından, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, yarın garantör ülkelerin katılımıyla düzenlenecek uluslararası konferansın açılışını yapacak.



Garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere ile adanın her iki tarafından delegasyonların katılacağı uluslararası konferansın ana gündem maddesi “Güvenlik ve Garantiler” olacak. Konferansta Avrupa Birliği de “özel gözlemci” sıfatıyla yer alacak.

Uluslararası medya kuruluşları da müzakerelere ve yarın gerçekleştirilecek uluslararası konferansa yoğun ilgi gösteriyor. BM Cenevre Ofisi yetkilileri yabancı gazeteciler için özel basın odası hazırladı.

Bu arada, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Özel Danışmanı Espen Bart Eide saat 16.30’da gelinen aşama konusunda bir basın toplantısı düzenleyecek.