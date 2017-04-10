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11 Nisan 2017

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Taraflar AB Ödeneklerinde de Anlaşamıyor

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Taraflar AB Ödeneklerinde de Anlaşamıyor
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Fileleftheros, Kıbrıs Türk tarafının kendi “Avrupa Fonları İdare Otoritesi” olmasını istediğini, tarafların bu nedenle AB’den alınacak ödenekler konusunda da anlaşamadığını  yazdı.

Gazete Türk tarafının, halen Rum tarafında faaliyet göstermekte olan Avrupa Fonları İdare Otoritesi’nin, örgütlenme şemasının iki toplum tarafından eşit sayıda (50-50)  şekillenmesi kaydıyla tek otorite kalmasını önceden peşinen kabul ettiğini ancak şimdi kendi Avrupa Fonları İdare Otoritesi olmasını istediğini yazdı.

Haberde Rum tarafının görüşünün, bu konuda, Kıbrıslı Türk ve Rum memur oranının, Kıbrıs sorunu çözülürse, yapılacak genel anlaşmaya göre, siyasi düzeyde çözüleceği şeklinde olduğuna dikkat çekildi.

Gazete “Türk tarafına AB’nin her ülkede tek bir İdare Otoritesi tanıdığı iletildi. Çalışmalar takvim içerisinde yapılacağı ve  ülkenin tamamına yönelik finansmanın kaybedilmesi tehlikesi olmayacağı için, kendi  paylarına düşen ödeneklerin zarar görmeyeceği vurgulandı. Yine aynı şekilde  Kıbrıs Rum tarafında bir proje uygulanmazsa ve katılacak başka bir proje de yoksa  ilgili ödeneğin Kıbrıs Türk tarafındaki olgunlaşmış bir projenin uygulanması için kullanılacağı da söylendi” ifadelerini kullandı.

Buna paralel olarak, çözüm olması halinde “Mağusa-Lefkoşa yolu gibi ortak projelerde” pratik sorunlar çıkmasının da beklendiğine işaret edilen haberde “sorulardan biri, AB’nin finansman onaylamak için talep ettiği uygunluk, ihale şartları, çevre incelemeleri, v.b.  için yolun geçiş güzergahına göre Kıbrıs Türk eyaleti tarafından başka, Rum eyaleti tarafından başka belge mi verileceği yoksa tek bir Otorite tarafından mı, yoksa çifte belge mi verileceğidir” denildi.

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