Tankın yakıt deposundan servet çıktı

The Sun gazetesinin haberine göre, Nick Mead isimli İngiliz koleksiyoner, Körfez Savaşı sırasında kullanılan T-54 tipi bir Rus yapımı tankı 30 bin sterline satın aldı.

Tankı restore etmek isteyen İngiliz vatandaşı, yakıt deposuna baktığında gözlerine inanamadı.

Tankın yakıt deposunda tam 2 milyon euro değerinde 25 kilo altın çıktı.

Körfez Savaşı’nda kullanıldığı öğrenilen T-54 tipi tankın içine altınları Iraklı askerlerin koymuş olabileceği bildirildi.