Mağusa’da önceki gün sokak ortasından yaşanan vahşet KKTC’de taksicilik mesleğinin güvenirliliği noktasındaki tartışmaları bir kez daha gündeme taşıdı. Taksiciler, yaşadıkları sıkıntıları Havadis’e anlattı

Duygu ALAN

TAKSİCİLİK ZOR MESLEK:

Evine ekmek götürebilmek için gece gündüz demeden çalışan taksiciler, Allah’a emanet yaşıyor. KKTC’de taksicileri tehlikelere karşı koruyan, can ve mal güvenliklerini sağlayan bir sistem bulunmuyor. Mesleki yaşamlarında hemen her tür psikolojiye sahip insan ile muhatap olmak durumunda olan taksiciler, kelle koltukta çalışıyor

MAĞDUR EDİLİYORLAR:

KKTC’de taksicilerin çoğunluğu hizmetinin karşılığını müşteriden tahsil edememekten yakınıyor. Müşteri aldığı hizmetin ücretini ödemiyor, taksici mağdur oluyor. Hizmet makbuz karşılığı yapılmadığından polisin de bu noktada etkin bir gücü bulunmuyor. Bazı taksiciler ise hem hizmetinin bedelini alamıyor hem de müşterisi tarafından şiddet görüyor

GÜVENCE İSTİYORLAR:

Lefkoşa’da taksiciler, duraklarda telsiz ve takip sistemine geçilmesini istedi. Türkiye’de tüm duraklarda bu sistem var. Taksici adli bir vaka ile karşı karşıya kaldığında araç telsizi ile duraktaki arkadaşlarını eş zamanlı olarak da polisi bilgilendirebiliyor. Araç takip sistemi ise polisinin müdahale süresini kısaltıyor





Lefkoşa’da taksiciler mesleklerinin zorluklarını Havadis’e anlattı. Taksiciler, dışarıdan bakıldığında kolay gibi görülen taksicilik mesleğinin aslında birçok zorluğu bulunduğunu ve taksicilerin ne can ne de mal güvenliklerinin olmadığını söyledi.

Yasal olmadığı için araçlarında kendilerini güvende hissedebilecekleri sopa ve benzeri bir araç bulundurmadıklarını söyleyen taksiciler, taksi duraklarında telsiz sistemi de olmadığını söyledi. Araçların çoğunda takip sisteminin de bulunmadığını kaydeden taksiciler, başlarına bir olay geldiğinde ne duraktaki arkadaşlarını ne de polisi olay anında bilgilendiremediklerini, tek güvencelerinin müşterinin vicdanı olduğunu kaydetti.

Polis güvencesi istiyorlar

Lefkoşa’da taksi şoförleri, duraklarda polise bağlı telsiz sistemine geçilmesi halinde daha güvende olacaklarını savundu.

Taksiciler, “Türkiye’de tüm duraklarda telsiz sistemi var ve bu sistem polise bağlı. Bir taksici adli bir vaka ile karşı karşıya kaldığında aracındaki telsiz ile duraktaki arkadaşlarını aynı zamanda da polisi durumdan haberdar ediyor. Bazı araçlarda takip sistemi de var. Bu sistem de taksinin olay sırasında yerini gösteriyor ve polisiye müdahalede zaman kaybının yaşanmasını önlüyor. Benzer sistem KKTC’de olabilir” diye konuştu.

Taksiciler ne dedi?

Sıtkı Kaya: Allah ile müşterinin vicdanına emanetiz

“Canımız da malımız da Allah’a emanet. Hiçbir şekilde güvende değiliz. Benim taksimde can güvenliğimi sağlayacak hiçbir önlem yok. Diğer taksici arkadaşlarımın taksisinde de yok. Zaten sopa ve benzeri araçları, gerektiği yerde kendimizi korumak adına bile olsa takside bulunduramayız. Çünkü yasal çerçevede bu tür araçlar tecavüzkar araç sayılıyor ve bulundurulması yasaktır. Taksilerimizde takip sistemi veya polise veya da duraklara bağlı telsiz sistemi de yok. Müşteri taksiye bindikten sonra canımızın da malımızın da güvenliği o kişi ile Allah arasında, vicdanına kalmış bir konudur. Allah yardımcımız olsun.”

Turgut Kara: Polise bağlı takip ve telsiz sistemi olmalı

“Sadece can güvenliği değil mal güvenliğimiz de yok. Biri aniden boğazımıza bıçak da dayayabilir, kafamıza da sıkabilir. Soyguncu da olabilir, katil de veya müşteri istediği yere kendini bıraktırır ancak taksi ücretini ödemez. Polise şikayet etsen hiçbir şey ispatlayamazın. Orada müşteri ile tartışsan başka istenmeyen sonuçlar doğabilir. Kamu araçlarında değnek veya benzeri tecavüzkar araç da bulundurmak yasak. Ben şahsen her ihtimale karşı kendimi korumak adına genelde müşteriyi ön koltuğa alamaya çalışıyorum. En azından herhangi bir müdahalede bulunursa görebilmek için. Arkada oturan birinin ne yaptığı görmek, fark etmek zordur. Ama bir telsiz ve araç takip sistemi olsa ve bunlar polise bağlı olsa en azından herhangi bir tehlike anında polis müdahale edebilir. Devlet bunu koşul olarak koyabilir.”

Mehmet Abdurrahman Albayrak: Kelle koltukta yaşıyoruz

“Ne can ne de mal güvenliğimiz var. Müşteri parayı ödemeyeceğini söylese polise gitseniz şikayetçi olsanız hiçbir sonuç elde edemezsiniz. Polis size bu ücreti tahsil edemez. Çünkü polisin elinde de bir yasa yok. Canımız zaten hiçbir şekilde güvende değil. Bir telsiz sitemi olsa, en azından tehlikeyi hissettiğimiz anda veya bir tehlike ile karşı karşıya kaldığımızda bunu anons edebilir veya aramızda bir şifre ile bu durumu karşı tarafa aktarabiliriz. Bu sistem polise bağlı olsa çok daha güvende oluruz. Zaten yeterince riskli bir mesleğimiz var ve zaten ekmek aslanın ağzında bir de korsan taksicilerle mücadele ediyoruz. Kelle koltukta, yüzlerce kişi havadaki bir lokum ekmeği kapmaya çalışıyoruz.”

Ahmet Tetik: Akşam eve sağ salim döner miyiz meçhul

“Aracımda can güvenliğimi sağlamak için tedbir amaçlı sopa bulunduruyordum polis ‘yasal deği’ dedi ve elimden aldı. Bu tür araçların arabalarda bulundurulması yasadışı. Araçlarımızda polise bağlı ne bir telsiz ne de araç takip sistemi de yok. Yollar da güvenli değil. Taksici hiçbir açıdan güvenli değil. Biz gece gündüz yollardayız. Aydınlatmadan yoksun asfaltı köstebek yuvasını aratmayan bir sürü yol var.

Allah’a emanetiz. Allah korusun diyor, evimizden çıkıyoruz. Akşam sağ salim döner miyiz meçhul. Adam bıçağı çekse boğazımıza dayasa yapacak hiçbir şeyimiz yok.”

Sami Yediyıldız: Taksicinin kendisini koruyabileceği tek gücü yumruğu

“Taksiciler kesinlikle güvende değil. Müşteri katil de olabilir, soyguncu da olabilir, ruh hastası da olabilir ve taksici her türlü saldırıya uğrayabilir. Öldürülebilir, yaralanabilir, parası çalınabilir, soyulabilir. Kendisini koruyabileceği tek gücü ise yumruğudur. Çünkü taksilerimizde polis bağlı bir telsiz sistemi veya araç takip sistemi yoktur. Taksiciler Birliği Yönetim Kurulu, gerek özel güvenlik şirketleri ile gerekse polis birimi ile yetkililerle toplantılar yapmalı ve taksicilerin güvenliğini sağlama noktasında kararlar üretmelidir.”