Takımlar son dakikayı seviyor

GOLLER SONDA GELİYOR: Süper Lig’in ilk devresinde toplam 365 gol atılırken takımlar rakip fileleri 20 gol ile en fazla 90.dakikalarda havalandırdı

Süper Lig’in ilk devresinde toplam 365 gol atılırken takımlar en fazla golü 90.dakikalarda (uzatmalar dahil) attı. Takımlar son dakikaya kadar mücadeleyi elden bırakmayarak 90.dakikalarda toplam 20 gol kaydetti.

Ligde tüm dakikalarda gol atılırken en fazla 90.dakikalardan sonra 45.dakikalarda ve 85.dakikada gol atıldı. Takımlar 45.dakikalarda (uzatmalar dahil) 11 gol, 85.dakikada ise 10 gol atarak rakip filelelri havalandırdı.