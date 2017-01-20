Tahran’da yangın faciası

İran’ın başkenti Tahran’da plastik ve tekstil atölyelerinin bulunduğu 17 katlı Plasko adlı bina çıkan yangın sonrası çöktü. Dokuzuncu katta çıkan yangını söndürmek için olay yerine gelen yaklaşık 200 itfaiyecinin bir kısmının çöken binanın enkazı altında kaldığı bildirildi.

İran devlet televizyonu ve Tesnim Haber Ajansı, çöken binanın enkazı altında kalan en az 30 itfaiyecinin yaşamını yitirdiğini aktardı. Ancak can kaybına ilişkin bu bilgiler resmi makamlarca teyit edilmedi. Tahran Büyükşehir Belediye Başkanı Muhammed Bekir Kalibaf, “Enkaz altında yaklaşık 25 itfaiyeci sıkışıp kaldı, arama – kurtarma ekipleri onları enkaz altından çıkarmaya çalışıyor” diye konuştu.

Kalibaf, enkaz altında kalanlar arasında sivillerin bulunmadığını kaydetti.

İran devlet televizyonu olayda 45’i itfaiyeci olmak üzere en az 75 kişinin de yaralandığını bildirdi. Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı ve tedavi edilmekte olduğunu bildirildi.

İran Devlet Başkanı Hasan Ruhani, “talihsiz ve trajik” olarak nitelediği olayla ilgili derhal soruşturma açılması talimatı verdi.

Elçilikler boşaltıldı

Tahran İtfaiyesi sözcüsü, basın ve sosyal medyada can kaybına ilişkin yer alan bilgilerin arama – kurtarma çalışmaları sona ermediği için güvenilir olmadığını kaydetti. Can ve mal kaybının ancak önümüzdeki günlerde kesinleşebileceğini kaydeden sözcü, enkaz altına kalan iş arkadaşlarının bir kısmının hayatını kaybetmiş olmasından korktuğunu da sözlerine ekledi.

Bina yakınlarında bulunan Türkiye, Almanya ve İngiltere büyükelçilikleri güvenlik nedeniyle boşaltıldı.

Yangının çıkış sebebi henüz bilinmiyor. Kent merkezindeki bina 1960’lı yılların başında ünlü İranlı Yahudi işadamı Habib Elghanian tarafından yaptırılmıştı.