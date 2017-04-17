Sustukça acıdı yüreği

Toplantıdan yeni çıkmıştı,

Sessize aldığı telefonuna sürekli çağrı geliyordu gördü

Açmak ile açmamak arasında tereddüt etti.

Günlerdir beynini kemiren bir şey vardı.

İçini acıtan, her hatırladığında yüreğine batan…

Ve, orada kalan…

Boğazını düğüm düğüm yapan

Kelimeler saklanır en diplere

Korkudan siner kalır öyle.

Uzun uzun çaldı…

Nerdesin? diye tekrarladı, telefonda ki ses,

Kekeledi…

Hımm…

Pardon kaçırdım son söylediğini diye toparlamaya çalıştı.

Bu akşam dışarı çıkalım mı?

Uzun süredir birlikte vakit geçiremedik

İkimiz içinde iyi olur diye düşünüyorum.

Ne dersin? diye tekrarladı.

Israrla bir cevap bekliyordu.

Hımm…

İyi olur tabiki diye toparladı kendini ve sözlerini.

Bunca yıldır beraberlerdi,

Evine, işine, çocuklarına düşkün bir babaydı.

Onlara güzel ve rahat bir hayat yaşatıyordu.

Yaşamı onlar için keyifli bir hale getirmeye çalışıyordu.

Daha ne istiyordu?

Açıkcası biraz sorguladı kendisini…

Yediğin önünde, yemediğin arkanda diye mırıldandı.

Ama, bu muydu? Esas istediği

Böyle mi olmalıydı?

Bir an uzaklaştı kendinden,

Yok yok diye toparladı.

Böyle gidemezdi…

Bu akşam konuşacaktı

Artık zamanı gelmişti

Ne olursa olsun yüzleşecekti gerçekler ile

Onu kırmamak için, yıllarca kendini paramparça yapmıştı.

Böyle yapmakla dürüstçe davranmıyordu.

Bir an kınadı kendisini…

Aynaya baktığında , gördüğü yüzden çokta hoşnut olmamıştı.

Omuzları öne eğilmiş, yorgun gözüküyordu.

Hemen toparladı kendisini,

Dimdik durmaya çalıştı.

İşte bu! der gibi…

Saate baktı,

Hazırlanmaya koyuldu

Dolapda ilk bulduğu elbiseyi üstüne geçirdi

Acele makyajını tazeledi,

Saçını başını düzeltti.

Bunları yaparken aklı hep o soruda idi…

Masa, mumlar, yemekler güzeldi.

Çok konuşmuyorlardı

Hafif bir yemek müziği eşliğinde kaçamak bakışlar atıyorlardı.

…..

Bazen duyacaklarınızdan korkarsınız

Soramazsınız

Bazen de cevabı bildiğiniz halde sorarsınız

Israrla…

Bazen de susarsınız

Susutukça avaz avaz büyür çığlıklarınız

…..

Usulca elini tuttu adam,

İrkildi.

Sahte bir gülümseme belirdi dudak kenarında

Gülümsedi Adam tüm içtenliği ile

Ne güzel bakıyorsun dedi

Öpesim geliyor göz kapaklarından

Saatlerce seni hiç konuşmadan seyredebilirim dedi.

Hiç usanmadan.

Kirpik diplerine kadar seviyorum seni.

Aşk degil benimkisi

Sevda değil

Beğeni değil

Tutku benimkisi

Ömür boyu sürecek dedi ve ekledi tüm cümleleri arkasına.

Dakikalarca konuştu…

Duymadı sonra ki kelimeleri

Çaresiz kalmıştı

İçine ağladı dakikalarca

Bu tutkunun karşısına nasıl çıkılabilirdi ki

Haince,

Duygusuzca,

Sevginin karşısında ezilmişti.

Aciz kalmıştı tüm bedeni

Sevgiye ihanet edilir miydi?

Cevabını veremedi.

İçindeki duygularını yüreğine kilitleyip,

Kaderin ona çizdiği karanlık yolda geceye devam etti.

Sustu,

Sustukça acıdı yüreği

Sessizce yürüdü

Yürüdükçe kayboldu…