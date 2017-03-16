Survivor’da elenen isim belli oldu

Survivor 2017’de SMS oylaması sonucu eleme adayı olan ünlüler takımından 4 isim arasından Fatih, adaya veda etti. Survivor 2017 haftanın elenen isminin belli olacağı konsey yine nefes kesti. Ünlüler takımından Şahika, Adem, Fatih ve Pınar SMS oylamasına çıktı. Seyircilerden gelen oylar sonucunda Survior 2017’ye ünlüler takımından Fatih veda etti.

Survivor’da kim elendi sorusu Survivor fanlarının en merak ettiği konulardan biri. Geçtiğimiz hafta Tarık Mengüç Survivor’dan elenen isim olmuştu. Bu hafta ise Şahika, Adem, Fatih ve Pınar’dan adaya kimin veda edeceği merak ediliyordu. Merak edilen soru cevabını buldu. Adaya Fatih veda etti.