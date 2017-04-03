Survivor’da haftanın eleme adayları belli oldu!

Survivor son bölüm ile haftanın üçüncü ve dördüncü eleme adayları belli oldu. Peki bu hafta Survivor’da dokunulmazlık oyunlarını kimler kazandı ve birleşme öncesi eleme adayları kimler oldu? İşte Survivor son bölümden detaylar ve Athena Gökhan Özoğuz’un tepki çeken Survivor paylaşamı ve Survivor yeni bölüm fragmanı…





Survivor 2017’de birleşme vakti yaklaştı ve son iki bölümde en kritik dokunulmazlık ve sembol oyunları oynandı. Böylece birleşme birleşme öncesi son eleme adayları belli oldu. Hatırlanacağı gibi Acun bir önce bölümde birleşme öncesi son elenen kişiye yazık olacak demişti ki o kişi olmamak için ünlüler ile gönüllüler iki dokunulmazlık oyununda da kıyasıya mücadele ettiler. Sinirlerin iyice gerildiği oyunlar sonrası konseylerde de gerilim yüksekti. Peki Survivor son bölümde dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı ve haftanın üçüncü ve dördüncü eleme adayları kimler oldu?…

İKİNCİ DOKUNULMAZLIK OYUNUNU GÖNÜLLÜLER KAZANDI!

Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan gönüllüler ikinci oyunda rövanşı almayı başardılar ve böylece eleme adayları iki tanede kaldı. Hatırlanacağı gibi gönüllülerin eleme adayları Berna ve Erdi olmuştu. 2 Nisan tarihli Survivor son bölümde dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler konseyde toplandılar ve eleme potasında görmek istedikleri kişinin ismini yazdılar. İsmi en çok yazılan kişi Sabriye oldu. Son eleme adayı da sembol sahibi Serhat Akın tarafından belirlendi. Serhat eleme adayı olarak Adem Kılıççı’yı belirledi. Böylece haftanın tüm eleme adayları Berna, Erdi, Sabriye ve Adem olarak belirlendi? Peki sizce bu isimlerden hangisi gitmeli?

GÖKHAN’IN SURVİVOR PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKTİ

Acun ile gayet samimi olduğu bilinen Athena Gökhan’ın Instagram hesabından Berna için destek mesajı yayımlaması tepki çekti. Gökhan Özoğuz’un hayranları Acun ile olan samimiyetinden dolayı Gökhan’ın tarafsız olması gerektiğini belirterek sanatçıya tepki gösterdiler. Özoğuz, gelen tepkiler üzerine bu paylaşımını hesabından kaldırdı.

SURVİVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Survivor 56. bölüm tanıtımı yarışmada gerilimin ne kadar yükseldiğini gözler önüne koyuyor. Ünlüler takımında eleme adayı olan Adem ie Sabriye kenetlenirken takımın geri kalanı ile büyük kavga çıkıyor. Sabriye, Serhat Akın’a tekme sallıyor ve Serhat ile Adem arasında ciddi bir kavga çıkıyor. Survivor yeni bölüm fragmanında görülüyor ki Acun bu yaşananlar sonrası oyuncuları en azından uyaracak. Daha ciddi bir yaptırım olacak mı merak ediliyor.