Survivor’da Eser West’in Yerine Gelecek İsim Açıklanıyor

Survivor yeni bölümde Ünlüler ve Gönüllüler haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için zor bir parkura çıkacaklar. Öte yandan Eser’in yerine yeni bir yarışmacı Survivor’a katılacak.

Yayınlandığı her bölümün soluksuz takip edildiği yarışma programı Survivor’ın 21. bölüm fragmanı yayınlandı.

DOKUNULMAZLIK OYUNU OYNANACAK

Survivor yeni bölümde yarışmanın en kritik ve dönüm noktası olan dokunulmazlık oyunu oynanacak. Oyunun ardından iki kişinin ismi eleme adayı olarak belirlenecek.

YENİ YARIŞMACI KATILACAK

Survivor’da açlığa dayanamayan ve sürekli sinir krizleri geçiren Eser West’in adaya veda etmesinin ardından Acun, Survivor’a yeni bir ismin katılacağını duyurdu.

BULUT’UN ADI GEÇİYOR

Yeni yarışmacı hakkında, bir bilgi henüz verilmedi. Fakat sosyal medya “Gözaltı” yarışmasında finale yükselen Bulut’un yeni yarışmacı olarak katılacağı söyleniyor. Gönüllüler yaptıkları yorumlarda ise Eser’in gidişini büyük bir kayıp olarak nitelendirirken aynı zamanda takım vurgusu da yaptılar.