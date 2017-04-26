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26 Nisan 2017

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Survivor’da elenen ismi belli oldu

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Survivor’da elenen ismi belli oldu
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Survivor 2017’de finale adım adım yaklaşılıyor. Hafta sonu yapılan dokunulmazlık oyunları sonucu, Ünlüler takımından Sabriye, Şahika ve Sema eleme adayı olarak belirlenmişti. Bugünkü konseyde bu üç isimden biri adaya veda etti. Peki Survivor’da kim elendi? İşte Survivor’a veda eden yarışmacı…

Survivor’da heyecan dolu bir eleme daha geride kaldı. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı kaybetmişti. Bu oyun sonrası 2 isim eleme adayı olarak belirlendi. Haftanın ikinci ve son dokunulmazlık oyununu da ünlüler kaybedince eleme potasına girecek 3. isim de belli oldu.

 

SURVİVOR’DA KİM ELENDİ?

Survivor 2017’de eleme heyecanının yaşandığı kritik konseyde ünlüler takımından Sabriye, Şahika ve Sema için SMS oylaması yapıldı. Yapılan oylama sonucu en az oyu alan Şahika Ercümen Survivor’dan elenen isim oldu.

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