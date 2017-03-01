‘Survivor’da çok ilginç bir şey yakaladım’

Başarılı isim Müjdat Gezen’den Survivor’la ilgili şaşırtıcı bir tespitte bulundu.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde meydana gelen kundaklama saldırısından sonra özellikle sosyal medya harekete geçmiş, yapılan bu saldırı sert bir şekilde kınanmıştı. Yaşanan trajik olaydan sonra çok sayıda haber bültenine konuk olan ve yaşadıklarıyla ilgili açıklamalar yapan Müjdat Gezen son olarak Gülben Ergen’e bir röportaj verdi. Yaşanan kundaklama olayından sonra Anadolu halkının da kendisine sahip çıktığını söyleyen Gezen, bir zamanlar öğrencisi olan pek çok ünlü ismin de bizzat merkeze gelerek kendisine destek verdiğini söyledi. Ergen’in Müjdat Gezen’le yaptığı röportajda dikkat çeken bölümlerden biri de ona ‘Ne okuyorsunuz, neler izliyorsunuz?’ sorusunu yönelttiği an oldu. İşte o soru ve Müjdat Gezen’in yanıtı:

Müjdat Abi şu anda ne okuyorsunuz, neler izliyorsunuz?

– “Sapiens’i ve İnsanlığını Yitirirken”i okuyorum. İnsanlara ukalalık gibi geliyor ama ben belgeselciyim. Televizyonda hangi belgesel varsa mutlaka izlerim. “Survivor”ı izliyorum. “Survivor”da kimsenin çakamadığı bir şeyi yakalamış gibiyim. Orada erkekler kadınlardan daha çok dedikodu yapıyor. Kızlar yüzde 50 yapıyorsa erkekler yüzde 100. Oraya takılanların hemen hemen çoğu işsiz güçsüz. “Vatanım Sensin”i seviyorum çünkü öğrencilerim oynuyor.