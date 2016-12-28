Survivor’a katılacak bir isim daha belli oldu

Survivor 2017’ye katılacak yeni ismi yarışmanın yapımcısı Acun Ilıcalı açıkladı. Survivor’a son katılan isim Milli futbolcu Serhat Akın oldu. Survivor 2017’nin yeni yarışmacısı Serhat Akın kimdir?
-
Acun Ilıcalı Survivor 2017 katılacak yeni ismi sosyal medyadan açıkladı. Ilıcalı “Milli futbolcularımızdan Serhat Akın da Survivor 2017 kadrosunda.. Kendisine başarılar diliyoruz” dedi.
-
Serhat Akın kimdir?
Survivor 2017 kadrosunda olacağı açıklanan Türk eski millî futbolcU Serhat Akın en son Almanya 4. Ligi olan Regionalliga takımı Berliner AK 07’de oynadı ve futbolu bıraktı.
Akın, 1991 yılında futbola Almanya’da 10 yaşındayken Karlsruher SC takımın altyapısına girerek başladı. 2000 yılına kadar burada oynadı. 2000 yılında Fenerbahçe’ye transfer oldu ve Türkiye Milli takımına kadar yükseldi.
-
Fenerbahçe’nin ardından RSC Anderlecht’e transfer oldu. 2006-2007 sezonunda Almanya’nın FC Köln takımına kiralık olarak transfer oldu bir sonraki sezon ise RSC Anderlecht’e geri döndü. 15 Ağustos 2008 tarihinde Süper Lig’e yeni dahil olan Kocaelispor’la anlaşan futbolcu, burada 1 yıllık sözleşmeye imza atmıştır. Ligin 15. haftasında Kocaelispor’dan para alamadığı ve beklediği ilgiyi göremediği için sözleşmesini tek taraflı fesh etti.
-
Kayserispor ve Beşiktaş kendisi ile ilgilendi ancak Serhat Konyaspor ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Milli golcü 2011-2012 sezonu için Yusuf Şimşek’in Futbolcu-Antrenör olarak görev yaptığı Turgutluspor’la anlaştı. 2012-13 sezonu yaz transfer döneminde Yusuf Şimşek’in Teknik direktörlük yaptığı Denizlispor’a geçti. 2013-14 sezonunun başında Almanya 3. lig ekiplerinden BAK 07’ye transfer oldu ve burada futbolu bıraktı.
-
Serhat Akın’dan önce İlhan Mansız’ın Survivor 2017‘nin ünlüler takımında yer alacağı belli olmuştu.
-
Acun Ilıcalı, Mansız’ın kadroya dahil olduğunu şu sözlerle açıkladı: “Beşiktaş’ın efsane yıldızı İlhan Mansız Survivor 2017 kadrosuna katıldı, kendisine başarılar dileriz.”
-
İLHAN MANSIZ KİMDİR?
10 Ağustos 1975 Almanya doğumlu olan İlhan Mansız spor kariyerine futbol ile başladı. SV Lenzfried, FC Kempten ve FC Augsburg altyapılarında oynadığı futbol ve attığı gollerle dikkat çeken Mansız 1994-1995 yılları arasında Almanya’nın Köln takımına transfer oldu. Mansız daha sonra Türkiye’ye gelerek sırasıyla Gençlerbirliği, Kuşadasıspor, Samsunspor’da oynadı. Mansız 2001 yılında ise Beşiktaş’a transfer oldu ve gösterdiği performansla Millî Takım’a kadar yükseldi.
Mansız, Beşiktaş kariyerinden sonra Japon takımı Vissel Kobe, Hertha Berlin ve MKE Ankaragücü’nde oynadı ve futbol kariyerini sonlandırdı. Daha sonra’Buz Pateni’ yapan 41 yaşındaki Mansız, Show TV’deki Buzda Dans adlı buz pateni yarışmasına katıldı ve yarışmada birinci oldu. Mansız 2007 yılında ise Doktorlar dizisinde kalp rahatsızlığı olan Ömer Güven adlı zengin bir adamı canlandırdı.
-
Çocuklar Duymasın diziyle yıldızı parlayan Furkan Kızılay’ın da Survivor 2017’ye katılacağı biliniyor. Ancak daha önceki senelerde yarışmaya katılan isimleri tek tek açıklayan Ilıcalı, henüz Kızlay’ı resmi olarak açıklamadı.
-
Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde ise Daniel Amokachi’yle yemek yemişti. Bu buluşma Amokachi’nin Survivor’a katılacağı iddialarını güçlendirmişti.
-
Survivor 2017 için adı geçen bir diğer isim sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz olmuştu. Ancak Durmaz’ın TV 8’de bir moda programı ile anlaştığı yarışmaya katılmayacağı duyurulmuştu.
-