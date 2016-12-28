Survivor’a katılacak bir isim daha belli oldu

İLHAN MANSIZ KİMDİR?

10 Ağustos 1975 Almanya doğumlu olan İlhan Mansız spor kariyerine futbol ile başladı. SV Lenzfried, FC Kempten ve FC Augsburg altyapılarında oynadığı futbol ve attığı gollerle dikkat çeken Mansız 1994-1995 yılları arasında Almanya’nın Köln takımına transfer oldu. Mansız daha sonra Türkiye’ye gelerek sırasıyla Gençlerbirliği, Kuşadasıspor, Samsunspor’da oynadı. Mansız 2001 yılında ise Beşiktaş’a transfer oldu ve gösterdiği performansla Millî Takım’a kadar yükseldi.

Mansız, Beşiktaş kariyerinden sonra Japon takımı Vissel Kobe, Hertha Berlin ve MKE Ankaragücü’nde oynadı ve futbol kariyerini sonlandırdı. Daha sonra’Buz Pateni’ yapan 41 yaşındaki Mansız, Show TV’deki Buzda Dans adlı buz pateni yarışmasına katıldı ve yarışmada birinci oldu. Mansız 2007 yılında ise Doktorlar dizisinde kalp rahatsızlığı olan Ömer Güven adlı zengin bir adamı canlandırdı.