24 Ocak 2017

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Survivor 2017’de renkli anlar… Furkan’ın zor anları

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Survivor 2017’de renkli anlar… Furkan’ın zor anları
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Survivor 2017 yayınlandığı ilk günden bu yana büyük bir ilgiyle izleniyor. Survivor 2017 son bölümde Furkan’ın başına gelen olay kahkahalara sebep oldu.

Survivor 2017 3. bölümü ile dün akşam ekranlara geldi. Survivor son bölümde ünlü oyuncu Furkan’ın başına gelenler gülme krizine soktu.

ACIYA DAYANAMADI KENDİNİ DENİZE ATTI

Ünlüler adasında arkadaşları ile barakada oturan Furkan, bir anda bir böceğin ısırmasıyla havaya zıpladı. “Allah! Bir şey ısırıyor abi…” diyen Furkan, acılar içinde kıvranarak kendini denize attı. Denizde mayosunu çıkaran ünlü oyuncu takım arkadaşlarının yardım etmek istemesi üzerine “Bir şey ısırdı. Mayomu çıkardım, gelmeyin!” uyarısında bulundu.

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Havadis Gazetesi

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