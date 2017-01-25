Survivor 2017’de gerilim dolu dakikalar!

Survivor 2017’nin 4. bölümünde ödül oyunu esnasında eşleşme krizi yaşandı. İlhan Mansız’ın tavırlarından rahatsız olan Sedat, kendisinin yerine Furkan’ın yarışmasını önerdi. Serhat Akın, ünlü şarkıcıyı ikna etmek istese de başarılı olamadı. Bu sırada İlhan Mansız devreye girdi ve olanlar oldu.

“BENİM AĞAM, PAŞAM YOK!”

Sedat’ın yanına gidip ensesinden tutan İlhan Mansız, takım arkadaşını şov yapmakla suçladı. Sedat ise İlhan’a “Ayıp ediyorsun” diyerek karşılık verdi. İkili kafa kafaya geldiğinde ise olanlar oldu. Bağrışmaların yaşandığı esnada İlhan Mansız’ın Sedat’ı itmesi tansiyonun daha da artmasına sebep oldu. İkiliyi takım arkadaşları ayırdı. Gerilimin sona ermesinin ardından Sedat “Bu takımın ağası, paşası yok. Herkes bireysel yarışıyor. Benim kaptanım, ağam, paşam yok!” diyerek veryansın etti.