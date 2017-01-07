Survivor 2017 ünlüler ve gönüllüler kadrosu belli oldu

Survivor 2017 ünlüler ve gönüllüler takımlarında kimler yer alacak, Survivor ne zaman başlayacak? Acun Ilıcalı merakla beklenen bu sorunun cevabını 2016’nın son gününde sosyal medya hesaplarından vermişti. Göz6 yarışmasını kazanarak Survivor 2017’ye katılmaya hak kazanan son 2 isim belli oldu. İşte 21 Ocak Cumartesi akşamı başlayacak Survivor 2017’nin ünlüler takımı ile gönüllüler takımı ve onlar hakkındaki bilgiler

Acun Ilıcalı, Survivor 2017 hakkındaki bilgileri sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Daha önce Survivor 2017 ünlüler kadrosunda İlhan Mansız, Furkan Kızılay, Serhat Akın, Seda Demir, DJ Berna Öztürk ve Tarık Mengüç’ün yer alacağını belirten Ilıcalı son isimleri de 2016’nın son gününde açıklamıştı.

Buna göre; Survivor 2017’de Çılgın Sedat lakaplı Sedat Kapurtu, Milli atletler Sema Apak, Pınar Saka, milli boksör Adem Kılıçcı, dünya serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen ve dünya kick boks şampiyonu Sabriye Şengül ünlüler kadrosunda yarışacak.

Göz6 evinden ise 1 kadın ve 1 erkek şampiyon olarak Survivor 2017’ye katılmaya hak kazandı. İşte o isimler…

Göz6’da 4 aydır süren müthiş mücadelenin ardından kızlar takımından şampiyon olan Berna Keklikler ve erkekler takımından Erdi Ünver oldu.

BERNA KEKLİKLER

25 Şubat 1989 Almanya doğumlu olan Berna Keklikler 3 senedir İstanbul’da yaşamaktadır. Ekonomi okumaktadır.

ERDİ ÜNVER

Göz6 yarışmasında asabi tavrı ve tartışmaları ile bir anda tüm dikkatleri üzerine çeken Erdi Ünver, 1988 doğumludur. Bayrampaşa’da yaşayan Erdi Ünver aslen Kırklarelilidir. Gümrük komisyoncusu olarak çalışmaktadır.

İşte 21 Ocak 2017’de başlayacak Survivor 2017’deki ünlüler takımının yarışmacıları ve onlar hakkında kısa bilgiler…

Sabriye Şengül

Türk kickboksçu Sabriye Şengül 1988’de Trabzon’da doğdu. Spora hentbol oynayarak başlasa da 2006’da boksa geçti. Şengül, Türkiye şampiyonlukları, uluslararası boks şampiyonluğu ve K1 Dünya Karması şampiyonluğu kazandı.

Şahika Ercümen

Türk serbest dalışçı ve sualtı hokeyi oyuncusu Şahika Ercümen, 1985 yılında Çanakkale’de doğdu.

Adem Kılıçcı

Milli boksör Adem Kılıççı 1986’da Ağrı’da doğdu. İstanbul’daki Fenerbahçe Boks Şubesi’nin üyesi olan Kılıççı Antalya’da düzenlenen 2004 Dünya Boks Şampiyonası’nda gümüş madalya aldı. Şikago’nun ev sahipliğini yaptığı 2007 Dünya Amatör Boks Şampiyonası’nda bronz madalya elde etti. İstanbul’daki Fenerbahçe Boks Şubesi’nin üyesidir.

Sema Apak

Milli atlet Sema Aydemir Apak veya Sema Apak, 17 Ağustos 1985’te Bursa’da doğdu. 400 metre engelli yarışlarıyla tanınan kısa mesafeci atlet. 1.69 boyunda ve 54 kg ağrlığındadır

Pınar Saka

Kısa mesafe koşucusu Pınar Saka Kasım 1985’te doğdu. 100, 200 ve 400 metre kategorilerinde yarışan sprinter; İspanya’da düzenlenen 2005 Akdeniz Oyunları’nda 400m ve 4x 400m bayrak kategorisinde yarıştı. Takım arkadaşları Birsen Bekgöz, Özge Gürler ve Binnaz Uslu’yla beraber 3:40.75′ dereceleriyle bronz madalyanın sahibi oldular.

Sedat Kapurtu

Çılgın Sedat olarak tanınan Sedat Kapurtu 1973’te İstanbul’da doğdu. Aslen Sivaslı olan Kapurtu 16-17 yaşlarındayken mahalle arasında futbol oynadı. Müzige Tar ve cümbüş ile başladı. Bağlama, davul, bateri, klavye ve kanun çalabilen Sedat Kapurtu yıllarca karate, kickbox, ve tekvando sporlarıyla ile ilgilendi. 1 Eylül 2008 tarihinde Zeytinburnuspor’da profesyonel futbolculuğa başladı ve 1 Temmuz 2011’te futbola veda etti.

Seda Demir

Survivor 2017 yarışmacısı Seda Demir 8 Mart 1983 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Türk dizi ve sinema oyuncusu olan Seda Demir, 2007 ve 2010 yılları arasında rol aldığı Yaprak Dökümü dizisindeki Sedef rolüyle tanınır.

Berna Öztürk

Survivor 2017 yarışmacılarından Berna Öztürk, 28 Mart 1984 yılında dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü mezunu olan Berna Öztürk, ünlü sanatçı Tarkan’ın bir zamanlar uzun süre birlikte olduğu Bilge Öztürk’ün kardeşidir.

Tarık Mengüç

Survivor 2017 yarışmacısı Tarık Mengüç 17 Ocak 1969 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Şarkıcı ve söz yazarı olan Tarık Mengüç, Şakşuka isimli şarkısı ile milyonlara kendini duyurdu.

Serhat Akın

Survivor 2017 kadrosunda olacağı açıklanan Türk eski millî futbolcU Serhat Akın en son Almanya 4. Ligi olan Regionalliga takımı Berliner AK 07’de oynadı ve futbolu bıraktı.

İlhan Mansız

10 Ağustos 1975 Almanya doğumlu olan İlhan Mansız spor kariyerine futbol ile başladı. SV Lenzfried, FC Kempten ve FC Augsburg altyapılarında oynadığı futbol ve attığı gollerle dikkat çeken Mansız 1994-1995 yılları arasında Almanya’nın Köln takımına transfer oldu. Mansız daha sonra Türkiye’ye gelerek sırasıyla Gençlerbirliği, Kuşadasıspor, Samsunspor’da oynadı. Mansız 2001 yılında ise Beşiktaş’a transfer oldu ve gösterdiği performansla Millî Takım’a kadar yükseldi.

Furkan Kızılay

Çocuklar Duymasın dizisi ile tanınan Furkan Kızılay, Survivor 2017’de yarışacak ilk isim olmuştu. Çocuklar Duymasın’da Havuç karakterine hayat veren Furkan Kızılay, Survivor 2017’de mücadele edecek.

21 Ocak 2017’de başlayacak Survivor 2017’deki gönüllüler takımının yarışmacıları ve onlar hakkında kısa bilgiler…

FRANCESC ESER

Tam adı Francesc Eser West’dir. Kameramanlık, editörlük ve montaj yapan Eser West’in bir prodüksiyon şirketi de bulunuyor. Youtube kanalı da bulunan West, burada kendi yaptığı videoları, kafasında kurduğu formatları bir program haline getirerek yayınlıyor.

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