05 Mart 2017

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Surlariçi’nde “Karayel” esti  

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Surlariçi’nde “Karayel” esti  
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CANLI MÜZİK KEYFİ:
Surlariçi’nde hizmet veren Barricade’de Fikri Karayel’in şarkıları konuklarını mest etti

 

Lefkoşa, Surlariçi’nde hizmet veren Barricade Lounge&Bar, önceki akşam Fikri Karayel konuklarına müzik dolu saatler yaşattı.

Karayel, hareketli şarkılarıyla geceye katılanları şarkılarıyla mest ederek eğlenceyi doruğa ulaştırdı.

Her Cuma ve Cumartesi gecesi sahne alan gruplar birbirinden güzel parçalarla eğlence severlere keyifli bir eğlenceler sunuyor.

 

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