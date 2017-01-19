Surlariçi’nde akustik gece  

“ACOUSTİC 4” SAHNE ALDI: Lefkoşa Surlariçi’nde hizmet veren Barricade Lounge & Bar sahnesinden “Acoustic 4” grubunu ağırladı. Kendine has yorumları ile seslendiren “Acoustic 4” müzik dolu bir geceye imza attı

Lefkoşa Surlariçi bölgesinde geçtiğimiz aylarda hizmet vermeye başlayan, Lokmacı Barikatı’nın hemen yanında bulunan Barricade Lounge & Bar rutin programlarının ilk gecesinde sevilen şarkıları kendine has yorumları ile seslendiren “Acoustic 4” grubuna yer verdi. Gecenin geç vakitlerine kadar sahne alan grup, dinleyicilerin şarkılara eşlik etmesi ile atmosfer bir o kadar daha canlandı. Konuklara müzik dolu bir gece yaşatan grup, güzel bir geceye imza attı.

Yeni açılmasına rağmen ilginin büyük olduğu mekan, sürpriz konser ve etkinliklerle Lefkoşa’nın nabzını tutmaya devam edecek.