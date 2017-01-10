Surlariçi “Çiçek” açtı

KONUKLARIN GENELLİKLE BAYAN OLMASI DİKKAT ÇEKTİ: Bibliotheque Bar sahnesinde “O Ses Türkiye” yarışmasına katılan ve 3 jüriyi de etkilemeyi başaran, ülkemizin beğenilen sesi Salih Çiçek konuklara keyifli saatler yaşattı

Surlariçi’nin vazgeçilmez eğlence mekanı haline gelen Bibliotheque Bar’da, geçen sene “O Ses Türkiye” yarışmasına katılan ve 3 jüriyi de etkilemeyi başaran, ülkemizin beğenilen sesi Salih Çiçek sahnedeydi. Sahne performansı ve sesiyle beğeni toplayan Çiçek, hafta sonuna eğlencesine farklı bir soluk kattı.

Sevilen birçok şarkıya programında yer veren sanatçı konuklarını eğlendirmeyi bildi. Konukların genellikle bayan olması dikkatlerden kaçmadı.

Bibliotheque’nin lezzetli yemekleriyle mide ziyafeti yaşayan konuklar, Çiçek’in şarkılarıyla da müzik ziyafeti yaşadı.

