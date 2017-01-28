Suriye’den mülteci kabulünü durdurdu

ABD’nin yeni Başkanı Donald Trump söz verdiği gibi ülkesinin sınırlarını Müslüman mültecilere kapattı. Pentagon’da dün imzaladığı Başkanlık kararnamesine göre Suriyeli mültecilerin ülkeye girişi süresiz olarak durduruldu. “Tehlikeli kabul edilen” Müslüman ülkelerden ülkeye girişleri de 90 günlüğüne yasakladı

Trump bu kararname ile “radikal İslamcı teröristlerin” ABD’ye girişini engelleyeceğini ifade ediyor.

New York Times’ın haberine göre kararname ile Suriye’den gelecek mülteciler süresiz olarak yasaklandı. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın mülteci kabul programı da 120 günlüğüne durduruldu.

Ayrıca “terörle bağlantılı olduğu düşünülen” yedi Müslüman ülkeden gelenlerin 90 gün boyunca ABD’ye kabul edilmeyecek.

Kararname metninde doğrudan ülke adı verilmeyen bu ülkelerin Irak, Libya, Suriye, Iran, Sudan, Somali ve Yemen olduğu belirtiliyor.

ABD’nin 2017’de ülkeye kabul etmeyi planladığı mülteci sayısı da 110 binden 50 bine düşürüldü.

HIRİSTİYANLARA ÖNCELİK VERİLECEK

Donald Trump, dün bir röportajda mültecilerle ilgili bir soruyu yanıtlarken, “Ortadoğu’dan gelecek Hristiyan mültecilere öncelik vereceğini” ifade etti.

Öte yandan ABD’ye göçmen olmayan vize başvurusunda bulunan herkesin artık yüzyüze mülakata katılması gerekecek.