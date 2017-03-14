Suriye’deki dramının son sembolü

Halep’te yaşayan 70 yaşındaki Muhammed Muhiddin Anis, bombalar altında harabeye dönen evinde hala huzur içinde plak dinlemeye çalışıyor.

Dünya basını bu kareyi ‘Piyanist filminin unutulmaz sahnesi değil Halep’te gerçek hayat’ diye duyurdu.

Muhammed Muhiddin Anis Halep’in isyancı olarak bilinen El-Shaar mahallesinde yaşıyor.

Klasik otomobil koleksiyoncusu. Daha 1950’lerde Amerikan otomobilleri biriktirmeye başlamış. 1949 model Hudson Commodor modeli otomobili harabeye dönen evinin önünde yıkık dökük duruyor.

Suriye’de bir zamanlar ülkenin ekonomik başkenti olan Halep iç savaşta en büyük darbeyi yaşadı. Ülkede 6’ıncı yılına giren iç savaşta Halep ikiye bölündü. Halep’in bir bölümü Suriyeli muhaliflerin diğer bölümü ise Esad rejiminin kontrolü altındaydı.

Geçtiğimiz aylarda Esad ve Rusya karşısında ağır yenilgiye uğrayan Suriyeli muhalifler Halep’ten çekildi. Halep’te şiddet olaylarının azalmasıyla birlikte insan dramları da ortaya çıkıyor.

Fransız haber ajansı muhabiri Joseph Eid’in Halep’te çektiği fotoğraflar dünya basınının ilgi odağı oldu.

Halep’de “Ebu Ömer” olarak tanınan 70 yaşındaki klasik otomobil koleksiyoncusu Muhammed Muhiddin Anis 1970’li yıllarda İspanya’nın Zaragoza kentinde tıp eğitimi gördü.

Daha sonra İtalya’nın Torino kentine yerleşen Muhammed Muhiddin Anis, İtalyan otomobil devi Fiat için Arapça tercüman olarak çalıştı.

Sonraki yıllarda ülkesi Suriye’ye dönen Muhammed Muhiddin Anis Halep’te “Mila Robinson” isimli bir kozmetik fabrikası kurdu.

Muhammed Muhiddin Anis’in hayattındaki tutkusu ise babasından kendisine miras olarak kalan klasik otomobiller oldu.

Halep’teki savaş Anis’in de hayatını altüst etti. Anis’in 30 klasik otomobilden oluşan koleksiyonu savaşta büyük zarar gördü. Savaş sırasında birçok klasik otomobili çalındı ya da hasar gördü.

Muhammed Muhiddin Anis savaşta büyük hasar görmesine rağmen 20 aracı kurtarmayı başardı. Şu anda 13 klasik otomobil Anis’in yeni evinin önünde duruyor. 7 otomobil ise polisin “girilemez” diye işaretlediği bir bölgede duruyor.

Muhammed Muhiddin Anis klasik otomobil sevgisini şu cümleyle ifade ediyor: “Otomobilleri seviyorum çünkü kadınlar gibi güçlü ve güzeller.”