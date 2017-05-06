Suriye’de ‘çatışmasızlık bölgeleri’ anlaşması gece yarısı yürürlüğe girdi

Suriye’de çatışmasızlık bölgeleri kurulmasına ilişkin mutabakat dün gece itibariyle yürürlüğe girdi. Ülkenin batı şeridindeki dört bölgede altı ay boyunca yürürlükte kalacak anlaşmanın süresi, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu garantör ülkelerin kararıyla uzatılabilecek.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rus lider Vladimir Putin’in 3 Mayıs günü yaptıkları görüşmeden çıkan Suriye’de “çatışmasızlık bölgeleri” kurulması fikri dün gece itibariyle hayata geçirildi. Suriye’de ateşkesin garantörleri olan Türkiye, Rusya ve İran, güvenli bölgeler kurulmasını öngören mutabakatı imzalamıştı. İŞTE O DÖRT BÖLGE Birincisi Lazkiye, Halep ve Hama’nın çeşitli bölgeleri de dahil olmak üzere İdlib; ikincisi Humus’un kuzeyi; üçüncüsü Doğu Guta; dördüncüsüyse ülkenin güneyindeki Dera ve Kuneytra’da kurulacak güvenli bölgelerde, krizin tarafları arasında her türlü silah ve hava araçları kullanılarak süren çatışmalar sonlandırılacak. Suriye’de kurulacak bu bölgeler, uçuşa kapalı olacak. ABD’DEN YORUM YOK ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı uluslararası koalisyon ise, Suriye’de oluşturulan gerilimi azaltma bölgeleriyle ilgili yorum yapmak istemiyor. Koalisyonun sözcüsü John Dorrian, “Gerilimi azaltmanın ne anlama gelebileceği ayrıntılarına girmeyeceğim” dedi.