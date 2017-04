Suriye saldırısı ABD basınında

Trump yönetiminin Esad’a bağlı Suriye’deki Şayrat hava üssünü vurmasının yankıları sürüyor. ABD basını olayı manşetlere taşırken, saldırının etkilerini farklı açılardan masaya yatırdı.

ABD basını Trump yönetiminin Suriye’nin Humus kentindeki Şayrat hava üssünü vurmasını manşetlere taşıdı. Ülkenin önde gelen gazetelerinden The New York Times, saldırının ABD-Rusya ilişkilerine etkisini ele aldı. Gazete Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in saldırının ardından yaptığı, “Rusya, ABD ile ilşkilerini bir kez daha gözden geçirebilir” açıklamasına yer verdi. İki ülke arasındaki Hava Güvenliği Anlaşması’na ara verilmesini öne çıkararak, ilerleyen günlerde tansiyonun yükselebileceğine dikkat çekti. Saldırıyla dünyaya “Kimyasal saldırılar ABD’nin kırmızı çizgisidir” mesajı verildiğini savunan gazete, buna rağmen ABD’nin belirli ve net bir dış politikası olmamasını eleştirdi. Trump yönetiminin saldırıyla riske girdiğini savunan gazete, “Saldırılardan önce mutlaka kongreden izin alınması gerekirdi” yorumunda bulundu. ABD basınını bir diğer önemli gazetesi The Washington Post da saldırıyı manşetten gördü. Trump’ın başarılı bir saldırı gerçekleştirdiğini aktaran gazete, önceden izin alınmamasına rağmen kongrenin çoğunluğunun yaşananları desteklediğine dikkat çekti. Bazı temsilciler meclisi üyelerininse saldırının hukuksuz olduğunu savunmasına sayfalarında yer verdi. Suriye ile bu noktaya nasıl gelindiğini özetleyen gazete, zorlu sürecin henüz başladığını belirtti. Trump yönetiminin bundan sonraki Suriye politikasını bir an önce belirlenmesi gerektiğini savundu.